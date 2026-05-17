https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/chelseade-3-teknik-direktor-goreve-basladi-xabi-alonso-1105792064.html

Chelsea'de 3. teknik direktör göreve başladı: Xabi Alonso

Chelsea'de 3. teknik direktör göreve başladı: Xabi Alonso

Sputnik Türkiye

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol Xabi Alonso getirildi. Alonso takımın bu sezondaki üçüncü... 17.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-17T12:17+0300

2026-05-17T12:17+0300

2026-05-17T12:17+0300

spor

chelsea

xabi alonso

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105792516_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5132c3ecb3547f69665a9139c2ffae0b.jpg

Kulüpten yapılan açıklamada, Alonso ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Bayer Leverkusen'i tarihinin ilk lig şampiyonluğuna taşıyan Alonso, 2025'te başına geçtiği Real Madrid'de Ocak 2026'ya kadar görevde kalmıştı.Bu sezon Enzo Maresca, Liam Rosenior ve geçici olarak Calum McFarlane'in görev yaptığı Chelsea, bitime iki hafta kala 49 puan topladığı Premier Lig'de 9. sırada yer aldı.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda eden Chelsea, son olarak Federasyon Kupası finalinde Manchester City'ye 1-0 yenilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/bayern-munihten-kaleci-manuel-neuer-karari-1105770985.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chelsea, xabi alonso