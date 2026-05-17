Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/chelseade-3-teknik-direktor-goreve-basladi-xabi-alonso-1105792064.html
Chelsea'de 3. teknik direktör göreve başladı: Xabi Alonso
Chelsea'de 3. teknik direktör göreve başladı: Xabi Alonso
Sputnik Türkiye
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol Xabi Alonso getirildi. Alonso takımın bu sezondaki üçüncü... 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T12:17+0300
2026-05-17T12:17+0300
spor
chelsea
xabi alonso
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105792516_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5132c3ecb3547f69665a9139c2ffae0b.jpg
Kulüpten yapılan açıklamada, Alonso ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Bayer Leverkusen'i tarihinin ilk lig şampiyonluğuna taşıyan Alonso, 2025'te başına geçtiği Real Madrid'de Ocak 2026'ya kadar görevde kalmıştı.Bu sezon Enzo Maresca, Liam Rosenior ve geçici olarak Calum McFarlane'in görev yaptığı Chelsea, bitime iki hafta kala 49 puan topladığı Premier Lig'de 9. sırada yer aldı.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda eden Chelsea, son olarak Federasyon Kupası finalinde Manchester City'ye 1-0 yenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/bayern-munihten-kaleci-manuel-neuer-karari-1105770985.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105792516_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_cbde569437ae8eab1d24e7e9fb8d3a4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chelsea, xabi alonso
chelsea, xabi alonso

Chelsea'de 3. teknik direktör göreve başladı: Xabi Alonso

12:17 17.05.2026
© AP Photo / Lynne SladkyXabi Alonso
Xabi Alonso - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2026
© AP Photo / Lynne Sladky
Abone ol
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol Xabi Alonso getirildi. Alonso takımın bu sezondaki üçüncü teknik direktörü oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Alonso ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bayer Leverkusen'i tarihinin ilk lig şampiyonluğuna taşıyan Alonso, 2025'te başına geçtiği Real Madrid'de Ocak 2026'ya kadar görevde kalmıştı.
Bu sezon Enzo Maresca, Liam Rosenior ve geçici olarak Calum McFarlane'in görev yaptığı Chelsea, bitime iki hafta kala 49 puan topladığı Premier Lig'de 9. sırada yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda eden Chelsea, son olarak Federasyon Kupası finalinde Manchester City'ye 1-0 yenilmişti.
Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2026
SPOR
Bayern Münih'ten kaleci Manuel Neuer kararı
15 Mayıs, 18:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала