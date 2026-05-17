Çin, ABD ve BAE'den Dubai'deki dolandırıcılık şebekesine ortak operasyon
Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polisinin, Dubai'de faaliyet gösteren internet ve telefon dolandırıcılığı şebekesine ortak operasyon düzenlediği... 17.05.2026, Sputnik Türkiye
15:37 17.05.2026
Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Dubai'de 9 adrese baskınların yapıldığı operasyonda 276 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Açıklamada, Çin, ABD ve BAE emniyet birimlerinin işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonun, üç ülkenin birlikte düzenlediği ilk kanun koruma faaliyeti olduğu belirtildi.
Çin, 2025 yılından itibaren, Myanmar ve Tayland'daki sınır şehirlerinden vatandaşlarını hedef alan internet ve telefon dolandırıcılığı şebekelerine karşı bu ülkelerle kapsamlı ortak operasyonlar düzenlemiş, operasyonlar sonucunda 8 binden fazla şüpheli Çin'e iade edilmişti.
