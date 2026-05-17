Bilim insanları uyardı: Dünya nehirleri oksijensiz kalıyor

Yeni araştırma, iklim değişikliği nedeniyle dünya genelindeki nehirlerin giderek oksijen kaybettiğini ortaya koydu. Bilim insanları, özellikle tropikal... 17.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-17T16:58+0300

Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Nankin Coğrafya ve Limnoloji Enstitüsü araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, küresel ölçekte dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, yaklaşık son 40 yılda incelenen nehirlerin büyük bölümünde oksijen seviyelerinin düştüğü bildirildi. Bilim insanları, oksijen kaybının balıklar ve diğer tatlı su canlıları için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.Tropikal nehirlerde alarm verildiAraştırmacılar, 1985-2023 yılları arasında dünya genelindeki 21 binden fazla nehir bölümünü analiz etti. Sonuçlara göre incelenen nehirlerin yaklaşık yüzde 79’unda oksijen azalması görüldü. En ağır kaybın ise Hindistan dahil tropikal bölgelerdeki nehirlerde yaşandığı belirtildi.Bilim insanları, tropikal nehirlerin zaten düşük oksijen seviyelerine sahip olduğunu, bu nedenle küçük düşüşlerin bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Araştırmada, oksijen seviyesinin kritik düzeyin altına düştüğü ‘hipoksi’ olaylarının su ekosistemlerini tehdit ettiği aktarıldı.Sıcak hava dalgaları süreci hızlandırıyorAraştırmaya göre küresel ısınma nedeniyle suyun oksijen tutma kapasitesinin azalması, oksijen kaybının en büyük nedeni olarak öne çıktı.Bilim insanları ayrıca sıcak hava dalgalarının nehirlerdeki oksijen kaybını ciddi şekilde hızlandırdığını belirtti. Çalışmada, sıcak hava dalgalarının küresel nehir oksijensizleşmesinin yaklaşık yüzde 23’ünden sorumlu olduğu ifade edildi.Araştırmacılar, barajların da farklı etkiler oluşturduğunu söyledi. Sığ rezervuarlarda oksijen kaybının hızlandığı, derin rezervuarlarda ise kaybın bir miktar yavaşladığı kaydedildi. Bilim insanları, özellikle tropikal nehirlerin korunmasının artık öncelikli hale geldiğini vurguladı.

nehir, tropikal bölgeler, oksijen, balık