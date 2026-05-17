'Beş yıl içinde tamamen yapay zeka sanatçılarının yer aldığı yayın akışlarıyla karşılaşabiliriz'
19:23 17.05.2026 (güncellendi: 19:24 17.05.2026)
Telif yükleri ve maliyetler nedeniyle radyo sektörünün darboğazda olduğunu belirten Gitassi Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adıyaman, 5 yıl içinde radyolarda yapay zeka tarafından üretilen müziklerin hakim olacağı konusunda uyardı.
Gitassi Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Adıyaman, Türkiye'deki radyo kuruluşlarının hak ettiği değeri görmediğini, yüksek telif bedelleri nedeniyl birçok yayıncı kuruluşun ayakta kalma mücadelesi verdiğini ifade etti.
Nirvanahaber sitesine röportaj veren Adıyaman şunları söyledi:
Bugün birçok radyo kuruluşu ağır ekonomik şartlarla mücadele ederken bir yandan da yüksek telif yükleri altında ayakta kalmaya çalışıyor. Özellikle MESAM, MÜYAP, MSG ve MÜYORBİR gibi meslek birliklerinin talep ettiği telif bedelleri, birçok yayın kuruluşu için sürdürülebilir sınırların dışına çıkmış durumda. Yaşanan bu tıkanıklık sonucunda çok sayıda yayıncı hukuki süreçlerle karşı karşıya kalıyor ve yayın hayatını sürdürmekte büyük zorluklar çekiyor.
Radyoların cezalandırılmak yerine desteklenmesi gerektiğini savunan Adıyaman, telif haklarının ödenmesine karşı olmadıklarının altını çizdi.
Gitassi Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, sistemin tek taraflı işlememesi gerektiğini ve radyoların şarkıları kitlelere ulaştırarak konser ekonomisinin büyümesine zemin hazırladığını söyledi. İsmail Adıyaman konuyla ilgili şunları ifade etti:
Elbette burada kimse telif ödenmesin demiyor. Ancak radyo ile sanatçı arasındaki ilişkinin tek taraflı görülmemesi gerekiyor. Radyo yayın yaparak reklam geliri elde ederken, sanatçı da şarkısı popüler oldukça konserlerden, dijital platformlardan ve marka iş birliklerinden gelir kazanıyor. Bu nedenle daha sembolik ve sürdürülebilir bir telif modelinin konuşulması gerekiyor.
Yapay zeka ile üretilmiş müziklerin sektörde hakimiyet kuracağını söyleyen Adıyaman, maliyetlerin bu şekilde devam etmesi durumunda yayıncıların AI sanatçıları için geniş bir alan açacağını da belirtti.
Adıyaman, yayıncılığın yakın geleceğinde yapay zekanın alacağı yerle ilgili şunları aktardı:
Mevcut telif ve maliyet sistemi değişmezse, önümüzdeki maksimum üç yıl içinde radyolarda çalan şarkıların yaklaşık yüzde ellisi yapay zeka sanatçılarının ürettiği şarkılardan oluşabilir. Beş yıl içinde ise tamamen yapay zeka sanatçılarının yer aldığı yayın akışlarıyla karşılaşabiliriz.
İsmail Adıyaman'a göre bu durum sadece işitsel boyutta kalmayacak ve hologram teknolojileriyle desteklenen yapay zeka sanatçıları milyonlarca kişiye konserler verebileceği yeni bir dijital dönem yaşanacak.
Radyo yayıncılarının omuzlarındaki tek mali yükün telifler olmadığını söyleyen İsmail Adıyaman, RTÜK tarafından talep edilen yıllık kanal ve frekans kullanım ücretlerinin de makul seviyelere çekilmesi için yeni düzenleme çağrısında bulundu.