https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/bes-yil-icinde-tamamen-yapay-zeka-sanatcilarinin-yer-aldigi-yayin-akislariyla-karsilasabiliriz-1105802025.html

'Beş yıl içinde tamamen yapay zeka sanatçılarının yer aldığı yayın akışlarıyla karşılaşabiliriz'

'Beş yıl içinde tamamen yapay zeka sanatçılarının yer aldığı yayın akışlarıyla karşılaşabiliriz'

Sputnik Türkiye

Telif yükleri ve maliyetler nedeniyle radyo sektörünün darboğazda olduğunu belirten Gitassi Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adıyaman, 5 yıl içinde... 17.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-17T19:23+0300

2026-05-17T19:23+0300

2026-05-17T19:24+0300

yapay zeka

türki̇ye

radyo

yayın

telif

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0c/1055490582_0:69:1375:842_1920x0_80_0_0_991425451b9100d44b03b705a39144df.jpg

Gitassi Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Adıyaman, Türkiye'deki radyo kuruluşlarının hak ettiği değeri görmediğini, yüksek telif bedelleri nedeniyl birçok yayıncı kuruluşun ayakta kalma mücadelesi verdiğini ifade etti. Nirvanahaber sitesine röportaj veren Adıyaman şunları söyledi: Radyoların cezalandırılmak yerine desteklenmesi gerektiğini savunan Adıyaman, telif haklarının ödenmesine karşı olmadıklarının altını çizdi.Gitassi Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, sistemin tek taraflı işlememesi gerektiğini ve radyoların şarkıları kitlelere ulaştırarak konser ekonomisinin büyümesine zemin hazırladığını söyledi. İsmail Adıyaman konuyla ilgili şunları ifade etti:Yapay zeka ile üretilmiş müziklerin sektörde hakimiyet kuracağını söyleyen Adıyaman, maliyetlerin bu şekilde devam etmesi durumunda yayıncıların AI sanatçıları için geniş bir alan açacağını da belirtti. Adıyaman, yayıncılığın yakın geleceğinde yapay zekanın alacağı yerle ilgili şunları aktardı:İsmail Adıyaman'a göre bu durum sadece işitsel boyutta kalmayacak ve hologram teknolojileriyle desteklenen yapay zeka sanatçıları milyonlarca kişiye konserler verebileceği yeni bir dijital dönem yaşanacak.Radyo yayıncılarının omuzlarındaki tek mali yükün telifler olmadığını söyleyen İsmail Adıyaman, RTÜK tarafından talep edilen yıllık kanal ve frekans kullanım ücretlerinin de makul seviyelere çekilmesi için yeni düzenleme çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/alzheimera-karsi-yeni-yontem-hastalik-belirtileri-geri-cevrildi-1105799690.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yapay zeka, radyo, yayın, telif