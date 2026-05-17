Sputnik Türkiye, 17.10.2024
Alzheimer’a karşı yeni yöntem: Hastalık belirtileri geri çevrildi
Bilim insanları, özel olarak geliştirilen nanoparçacıklar sayesinde Alzheimer benzeri belirtileri taşıyan farelerde hafıza kaybını ve beyin hasarını büyük... 17.05.2026, Sputnik Türkiye
16:32 17.05.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAlzheimer tedavisi
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Bilim insanları, özel olarak geliştirilen nanoparçacıklar sayesinde Alzheimer benzeri belirtileri taşıyan farelerde hafıza kaybını ve beyin hasarını büyük ölçüde tersine çevirdiklerini açıkladı. Araştırmada, beynin kendi ‘temizlik sistemi’nin yeniden çalıştırıldığı belirtildi.
Katalonya Biyomühendislik Enstitüsü (IBEC) ve Sichuan Üniversitesi Batı Çin Hastanesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, Alzheimer araştırmalarında dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.
Araştırmada, geliştirilen akıllı nanoparçacıkların yalnızca ilaç taşımadığı, doğrudan tedavi görevi gördüğü aktarıldı. Araştırmacılar, bu parçacıkların beynin atıkları temizleme mekanizmasını yeniden çalıştırdığını ve Alzheimer ile bağlantılı toksik proteinlerin hızla azaltıldığını bildirdi.

Beynin savunma sistemi yeniden çalıştırıldı

Bilim insanları, Alzheimer’da beynin koruyucu damar ağı olan kan-beyin bariyerinin zamanla bozulduğunu belirtti. Bu durumun zararlı proteinlerin birikmesine ve hafıza kaybının ilerlemesine yol açtığı ifade edildi.
Araştırmada geliştirilen nanoparçacıkların, beynin doğal atık temizleme sistemini yeniden aktive ettiği aktarıldı. Özellikle Alzheimer ile bağlantılı olan amiloid-beta adlı proteinin beyinden uzaklaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.
Araştırmanın ortak yazarı Junyang Chen, "Enjeksiyondan sadece bir saat sonra beyindeki amiloid-beta miktarında yüzde 50 ila 60 arasında azalma gördük" dedi.

Farelerde hafıza kaybı büyük ölçüde düzeldi

Araştırmacılar, Alzheimer benzeri belirtiler gösteren genetik olarak değiştirilmiş farelere yalnızca üç doz nanoparçacık verdi.
Bilim insanları, tedavinin ardından farelerin hafıza ve davranış testlerinde belirgin iyileşme gösterdiğini açıkladı. Bir deneyde, insan yaşıyla yaklaşık 90 yaşına denk gelen bir farenin, Alzheimer belirtisi göstermeyen sağlıklı fareler gibi davrandığı bildirildi.
Araştırmanın liderlerinden Prof. Dr. Giuseppe Battaglia, "Damar sistemi yeniden çalışmaya başladığında toksik proteinler temizleniyor ve beyin yeniden denge kurabiliyor" ifadelerini kullandı.

Yeni nesil Alzheimer tedavisinin önü açılabilir

Araştırmacılar, geliştirilen nanoparçacıkların klasik ilaçlardan farklı çalıştığını belirtti. Çoğu nanoteknoloji tedavisinde parçacıklar yalnızca ilaç taşıyıcı olarak kullanılırken, bu çalışmada nanoparçacıkların doğrudan tedavi etkisi gösterdiği ifade edildi. Bilim insanları ayrıca yöntemin gelecekte mevcut Alzheimer ilaçlarıyla birlikte kullanılabileceğini düşünüyor.
Araştırmanın yazarlarından Lorena Ruiz Perez, "Çalışmamız, Alzheimer belirtilerinin dikkat çekici şekilde tersine çevrildiğini gösterdi" dedi. Araştırmacılar, sonuçların umut verici olduğunu ancak çalışmanın halen hayvan deneyleri aşamasında bulunduğunu vurguladı.
