Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/bae-iha-saldirisi-sonucu-barakah-nukleer-santralinde-yangin-cikti-1105797234.html
BAE: İHA saldırısı sonucu Barakah Nükleer Santrali'nde yangın çıktı
BAE: İHA saldırısı sonucu Barakah Nükleer Santrali'nde yangın çıktı
Sputnik Türkiye
BAE yönetimi, Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınında düzenlenen İHA saldırısının ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yetkililer... 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T14:43+0300
2026-05-17T14:43+0300
dünya
ortadoğu
birleşik arap emirlikleri (bae)
abu dabi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
nükleer santral
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105797078_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_00bb0ba53747ab8a1eb6bb23653c0f6f.jpg
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi.Abu Dabi Basın Ofisi'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı belirtildi.Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı. Yangının bir İHA saldırısından kaynaklandığı bildirilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde herhangi bir etkilenme olmadığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.Öte yandan BAE Federal Nükleer Düzenleme Kurumu da yangının santralin güvenliği ya da temel sistemlerinin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, tüm ünitelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/nijeryada-duzenlenen-teror-saldirisinda-17-polis-oldu-1105793915.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
abu dabi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105797078_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_58852431df3f499473b6208027202672.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nükleer santral
ortadoğu, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nükleer santral

BAE: İHA saldırısı sonucu Barakah Nükleer Santrali'nde yangın çıktı

14:43 17.05.2026
© Arun GirijaBAE nükleer santral
BAE nükleer santral - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2026
© Arun Girija
Abone ol
BAE yönetimi, Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınında düzenlenen İHA saldırısının ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yetkililer, olayın radyasyon güvenliği ya da santral operasyonları üzerinde etkisi olmadığını bildirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Abu Dabi Basın Ofisi'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı belirtildi.
Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı. Yangının bir İHA saldırısından kaynaklandığı bildirilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde herhangi bir etkilenme olmadığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Öte yandan BAE Federal Nükleer Düzenleme Kurumu da yangının santralin güvenliği ya da temel sistemlerinin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, tüm ünitelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi.
Nijerya polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2026
DÜNYA
Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü
12:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала