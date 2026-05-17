Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/almanyada-kafeste-yasayan-bir-kaplan-calisana-saldirip-kacti-1105800922.html
Almanya'da kafeste yaşayan bir kaplan çalışana saldırıp kaçtı
Almanya'da kafeste yaşayan bir kaplan çalışana saldırıp kaçtı
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Leipzig kenti yakınlarındaki Schkeuditz kasabasında bir kişiye ait alanda kafeste yaşayan kaplanın, 73 yaşındaki bir kişiyi ağır yaraladığı... 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T17:51+0300
2026-05-17T17:51+0300
yaşam
leipzig
kaplan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/1d/1059284263_0:240:3106:1987_1920x0_80_0_0_a9791c439b6cc004916d6dbafbbe3d63.jpg
Leipzig polisi açıklamasında, kaplanın, özel bir barınaktaki çalışan olan 73 yaşındaki adama saldırdığı ve ardından barınaktan kaçtığı belirtildi.Kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanan adamın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.Kaçan kaplanın, yapılan arama çalışmalarının ardından yakınlardaki bir bahçe alanında tespit edildiği aktarıldı.Yetkililer, hayvanın kontrol altına alınamaması üzerine güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/turistik-parktaki-70den-fazla-kaplan-hastaliktan-oldu-sorusturma-baslatildi-1103759620.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/1d/1059284263_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_b04b2c097f0b3dcc3e3ed37beffc8340.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
leipzig, kaplan
leipzig, kaplan

Almanya'da kafeste yaşayan bir kaplan çalışana saldırıp kaçtı

17:51 17.05.2026
© Sputnik / Alexey Malgavko / Multimedya arşivine gidinKaplan
Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2026
© Sputnik / Alexey Malgavko
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Almanya’nın Leipzig kenti yakınlarındaki Schkeuditz kasabasında bir kişiye ait alanda kafeste yaşayan kaplanın, 73 yaşındaki bir kişiyi ağır yaraladığı bildirildi. Polis kaçan kaplanın bir bahçede vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
Leipzig polisi açıklamasında, kaplanın, özel bir barınaktaki çalışan olan 73 yaşındaki adama saldırdığı ve ardından barınaktan kaçtığı belirtildi.
Kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanan adamın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.
Kaçan kaplanın, yapılan arama çalışmalarının ardından yakınlardaki bir bahçe alanında tespit edildiği aktarıldı.
Yetkililer, hayvanın kontrol altına alınamaması üzerine güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
WWF: Yaban hayatı popülasyonunda 1970'ten bu yana yüzde 69 düşüş var - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
DÜNYA
Turistik parktaki 70'den fazla kaplan hastalıktan öldü: Soruşturma başlatıldı
24 Şubat, 13:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала