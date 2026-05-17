Almanya'da kafeste yaşayan bir kaplan çalışana saldırıp kaçtı

Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarındaki Schkeuditz kasabasında bir kişiye ait alanda kafeste yaşayan kaplanın, 73 yaşındaki bir kişiyi ağır yaraladığı...

2026-05-17T17:51+0300

yaşam

leipzig

kaplan

Leipzig polisi açıklamasında, kaplanın, özel bir barınaktaki çalışan olan 73 yaşındaki adama saldırdığı ve ardından barınaktan kaçtığı belirtildi.Kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanan adamın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.Kaçan kaplanın, yapılan arama çalışmalarının ardından yakınlardaki bir bahçe alanında tespit edildiği aktarıldı.Yetkililer, hayvanın kontrol altına alınamaması üzerine güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

