https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/almanyada-kafeste-yasayan-bir-kaplan-calisana-saldirip-kacti-1105800922.html
Almanya'da kafeste yaşayan bir kaplan çalışana saldırıp kaçtı
Almanya'da kafeste yaşayan bir kaplan çalışana saldırıp kaçtı
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Leipzig kenti yakınlarındaki Schkeuditz kasabasında bir kişiye ait alanda kafeste yaşayan kaplanın, 73 yaşındaki bir kişiyi ağır yaraladığı... 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T17:51+0300
2026-05-17T17:51+0300
2026-05-17T17:51+0300
yaşam
leipzig
kaplan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/1d/1059284263_0:240:3106:1987_1920x0_80_0_0_a9791c439b6cc004916d6dbafbbe3d63.jpg
Leipzig polisi açıklamasında, kaplanın, özel bir barınaktaki çalışan olan 73 yaşındaki adama saldırdığı ve ardından barınaktan kaçtığı belirtildi.Kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanan adamın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.Kaçan kaplanın, yapılan arama çalışmalarının ardından yakınlardaki bir bahçe alanında tespit edildiği aktarıldı.Yetkililer, hayvanın kontrol altına alınamaması üzerine güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/turistik-parktaki-70den-fazla-kaplan-hastaliktan-oldu-sorusturma-baslatildi-1103759620.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/1d/1059284263_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_b04b2c097f0b3dcc3e3ed37beffc8340.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
leipzig, kaplan
Almanya'da kafeste yaşayan bir kaplan çalışana saldırıp kaçtı
Almanya’nın Leipzig kenti yakınlarındaki Schkeuditz kasabasında bir kişiye ait alanda kafeste yaşayan kaplanın, 73 yaşındaki bir kişiyi ağır yaraladığı bildirildi. Polis kaçan kaplanın bir bahçede vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
Leipzig polisi açıklamasında, kaplanın, özel bir barınaktaki çalışan olan 73 yaşındaki adama saldırdığı ve ardından barınaktan kaçtığı belirtildi.
Kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanan adamın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.
Kaçan kaplanın, yapılan arama çalışmalarının ardından yakınlardaki bir bahçe alanında tespit edildiği aktarıldı.
Yetkililer, hayvanın kontrol altına alınamaması üzerine güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.