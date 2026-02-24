https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/turistik-parktaki-70den-fazla-kaplan-hastaliktan-oldu-sorusturma-baslatildi-1103759620.html

Turistik parktaki 70'den fazla kaplan hastalıktan öldü: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Tayland'da bir hayvanat bahçesindeki 72 kaplan hastalıktan öldü, yetkililer soruşturma başlattı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai şehrinde Tiger Kingdom Chiang Mai parkının iki tesisinde, iki haftadan kısa bir süre içinde yetmiş iki kaplan öldü.Yerel hayvancılık departmanı, kaplanlardan alınan örneklerde köpek gençlik hastalığı virüsünün tespit edildiğini açıkladı ancak yetkililer salgının nasıl meydana geldiği konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Tayland'da bugün yapılan basın toplantısında salgının kontrol altına alındığını belirterek kaplanların cesetlerinin tamamının gömüldüğünü ve durumu ağır olan kaplanların ötenaziyle uyutulması yönünde tavsiyede bulunulduğunu açıkladı. Tiger Kingdom Chiang Mai parkında halihazırda 240'tan fazla kaplan bulunuyor.Köpek gençlik hastalığı virüsü, solunum, sindirim ve sinir sistemlerini etkileyen oldukça bulaşıcı bir hastalık ve genellikle köpeklerde görülüyor.Chiang Mai'deki il hayvancılık ofisi geçen hafta yaptığı açıklamada, köpek gençlik hastalığı virüsünün yanı sıra, kaplanların cesetlerinden alınan örneklerde solunum yolu hastalığıyla ilişkili bir bakteriye de rastlandığını belirtti.Ulusal Hayvancılık Dairesi Direktörü Somchuan Ratanamungklanon daha önce yerel medyaya verdiği demeçte, "Hasta olduklarını fark ettiğimizde artık çok geçti" demiş ve kaplanlardaki hastalıkları tespit etmenin, evcil kedi veya köpek gibi hayvanlara kıyasla daha zor olduğunu belirtmişti.

