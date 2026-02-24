Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/turistik-parktaki-70den-fazla-kaplan-hastaliktan-oldu-sorusturma-baslatildi-1103759620.html
Turistik parktaki 70'den fazla kaplan hastalıktan öldü: Soruşturma başlatıldı
Turistik parktaki 70'den fazla kaplan hastalıktan öldü: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Tayland'da bir hayvanat bahçesindeki 72 kaplan hastalıktan öldü, yetkililer soruşturma başlattı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T13:52+0300
2026-02-24T13:52+0300
dünya
chiang mai
tayland
kaplan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0d/1062272558_0:105:1921:1185_1920x0_80_0_0_5dcc76a39d85eb5aac677a707e10d41b.jpg
Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai şehrinde Tiger Kingdom Chiang Mai parkının iki tesisinde, iki haftadan kısa bir süre içinde yetmiş iki kaplan öldü.Yerel hayvancılık departmanı, kaplanlardan alınan örneklerde köpek gençlik hastalığı virüsünün tespit edildiğini açıkladı ancak yetkililer salgının nasıl meydana geldiği konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Tayland'da bugün yapılan basın toplantısında salgının kontrol altına alındığını belirterek kaplanların cesetlerinin tamamının gömüldüğünü ve durumu ağır olan kaplanların ötenaziyle uyutulması yönünde tavsiyede bulunulduğunu açıkladı. Tiger Kingdom Chiang Mai parkında halihazırda 240'tan fazla kaplan bulunuyor.Köpek gençlik hastalığı virüsü, solunum, sindirim ve sinir sistemlerini etkileyen oldukça bulaşıcı bir hastalık ve genellikle köpeklerde görülüyor.Chiang Mai'deki il hayvancılık ofisi geçen hafta yaptığı açıklamada, köpek gençlik hastalığı virüsünün yanı sıra, kaplanların cesetlerinden alınan örneklerde solunum yolu hastalığıyla ilişkili bir bakteriye de rastlandığını belirtti.Ulusal Hayvancılık Dairesi Direktörü Somchuan Ratanamungklanon daha önce yerel medyaya verdiği demeçte, "Hasta olduklarını fark ettiğimizde artık çok geçti" demiş ve kaplanlardaki hastalıkları tespit etmenin, evcil kedi veya köpek gibi hayvanlara kıyasla daha zor olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/guney-afrikada-sap-salgini-icin-ulusal-afet-ilan-edildi-14-milyon-buyukbas-asilanacak-1103526605.html
chiang mai
tayland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0d/1062272558_100:0:1819:1289_1920x0_80_0_0_ed6160382c6186614c24d3ab4b214f01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chiang mai, tayland, kaplan
chiang mai, tayland, kaplan

Turistik parktaki 70'den fazla kaplan hastalıktan öldü: Soruşturma başlatıldı

13:52 24.02.2026
© PixabayWWF: Yaban hayatı popülasyonunda 1970'ten bu yana yüzde 69 düşüş var
WWF: Yaban hayatı popülasyonunda 1970'ten bu yana yüzde 69 düşüş var - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© Pixabay
Abone ol
Tayland'da bir hayvanat bahçesindeki 72 kaplan hastalıktan öldü, yetkililer soruşturma başlattı.
Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai şehrinde Tiger Kingdom Chiang Mai parkının iki tesisinde, iki haftadan kısa bir süre içinde yetmiş iki kaplan öldü.
Yerel hayvancılık departmanı, kaplanlardan alınan örneklerde köpek gençlik hastalığı virüsünün tespit edildiğini açıkladı ancak yetkililer salgının nasıl meydana geldiği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.
Tayland'da bugün yapılan basın toplantısında salgının kontrol altına alındığını belirterek kaplanların cesetlerinin tamamının gömüldüğünü ve durumu ağır olan kaplanların ötenaziyle uyutulması yönünde tavsiyede bulunulduğunu açıkladı. Tiger Kingdom Chiang Mai parkında halihazırda 240'tan fazla kaplan bulunuyor.
Köpek gençlik hastalığı virüsü, solunum, sindirim ve sinir sistemlerini etkileyen oldukça bulaşıcı bir hastalık ve genellikle köpeklerde görülüyor.
Chiang Mai'deki il hayvancılık ofisi geçen hafta yaptığı açıklamada, köpek gençlik hastalığı virüsünün yanı sıra, kaplanların cesetlerinden alınan örneklerde solunum yolu hastalığıyla ilişkili bir bakteriye de rastlandığını belirtti.
Ulusal Hayvancılık Dairesi Direktörü Somchuan Ratanamungklanon daha önce yerel medyaya verdiği demeçte, "Hasta olduklarını fark ettiğimizde artık çok geçti" demiş ve kaplanlardaki hastalıkları tespit etmenin, evcil kedi veya köpek gibi hayvanlara kıyasla daha zor olduğunu belirtmişti.
Şap hastalığı alarmı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
DÜNYA
Güney Afrika'da şap salgını için ulusal afet ilan edildi: 14 milyon büyükbaş aşılanacak
16 Şubat, 09:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала