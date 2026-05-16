Yoğun bakımda tedavisi süren Kadir İnanır'la ilgili son açıklama: Solunum sıkıntısı yaşıyor
Hastaneye kaldırılan ve yoğum bakımda tedavisi süren ünlü sanatçı Kadir İnanır'la ilgili 'Pnömoniye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor'... 16.05.2026, Sputnik Türkiye
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın tedavisine yoğun bakımda devam edilirken, 77 yaşındaki İnanır için 'Pnömoniye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor' açıklaması yapıldı. Solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyorEvinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen 77 yaşındaki İnanır için 'Pnömoniye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor' dedi. Yapılan açıklamada, "Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir. Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir.”
Yoğun bakımda tedavisi süren Kadir İnanır'la ilgili son açıklama: Solunum sıkıntısı yaşıyor
13:57 16.05.2026 (güncellendi: 14:01 16.05.2026)
