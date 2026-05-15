Kadir İnanır'dan üzen haber: Hastaneye kaldırıldı, yoğun bakıma alındı
Ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı belirtildi. 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T17:25+0300
2026-05-15T17:31+0300
17:25 15.05.2026 (güncellendi: 17:31 15.05.2026)
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Habertürk'ün haberine göre, dün gece rahatsızlanan ünlü isim yakınları tarafından hemen hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ise yoğun bakıma kaldırıldı. Usta sanatçıya zatürre teşhisi konulduğu belirtildi.

Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişti

Oyuncunun sağlık durumu hakkında hayat arkadaşı Julide Kural bilgi verdi:
“Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün (dün) çok daha iyi. Doktorları, ‘İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar’ diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır.”

Beynine pıhtı atmıştı

24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi görmüştü.
