Yemek parası düzenlemesi değişti: SGK’dan çalışanlara ve işverenlere yeni avantaj

SGK, yemek bedeli uygulamasında önemli değişikliğe gitti. 17 Nisan 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle iş yerinde verilmeyen günlük yemek yardımı için SGK...

Çalışanların uzun süredir gündeminde olan yemek parası düzenlemesi değişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 17 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni uygulamayla günlük yemek yardımı istisnasını artırdı.Yeni düzenlemeye göre iş yerinde yemek verilmeyen çalışanlara nakit veya yemek kartı şeklinde sağlanan günlük yemek desteğinde SGK prim istisnası 300 TL olarak uygulanacak.Böylece daha önce 158 TL olan limit yaklaşık iki katına yükselmiş oldu.İş yerinde yemek veriliyorsa sınır uygulanmayacakYeni sistemde işverenin yemek hizmetini doğrudan iş yerinde sunması halinde herhangi bir tutar sınırı uygulanmayacak.Yemeklerin iş yerinde hazırlanması ya da catering firması aracılığıyla sağlanması durumunda oluşan tüm maliyet SGK priminden muaf tutulacak.Ancak iş yerinde yemek verilmesine rağmen çalışanlara ayrıca nakit ödeme veya yemek kartı desteği sağlanması halinde, bu ek ödemenin tamamı prime esas kazanca dahil edilecek.Sadece çalışılan günler i̇çin geçerli olacakDüzenlemede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise uygulamanın yalnızca fiilen çalışılan günleri kapsaması oldu.Buna göre:için yapılan yemek ödemeleri istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.Asgari ücret i̇çinde gösterilemeyecekYeni düzenleme ile işverenlerin yemek ücretini asgari ücretin içinde göstermesinin de önüne geçildi.SGK düzenlemesine göre yemek bedelinin artık asgari ücrete ek olarak ödenmesi gerekecek.Bu değişikliğin çalışanların yan haklarının korunması açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.SGK ve maliye uygulamaları uyumlu hale geldiTürkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre düzenlemeyle birlikte SGK ve maliye uygulamaları arasındaki farklılıklar da giderildi.Özellikle muhasebe ve insan kaynakları departmanlarında yaşanan uygulama karmaşasının azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.Usulsüz uygulamalara ceza geliyorSGK, yemek bedeli adı altında farklı ödemeler yapılarak primden kaçınılması halinde işverenlere çeşitli yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.Buna göre usulsüz uygulamalarda:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

