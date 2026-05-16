AKOM ve Meteoroloji’den peş peşe uyarı: İstanbul’da sağanak için saat verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. İstanbul'da akşam ve gece... 16.05.2026, Sputnik Türkiye
Mayıs ayının ortasında hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaşırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir yağışlı hava dalgası için uyarı yaptı.Megakent İstanbul’da güneşli başlayan havanın akşam ve gece saatlerinde yerini sağanak yağışa bırakması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da gün içinde sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak, gece saatlerinde ise yağışla birlikte hava serinleyecek.AKOM saat vererek uyardıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de yaptığı açıklamada akşam saatlerinden itibaren kent genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“İstanbul'da bugün akşam saatleri itibarıyla bölgemizde tekrardan serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların yer yer 22-20°C altına gerilemesi ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği öngörülüyor.”Marmara ve Ege’de kuvvetli sağanak bekleniyorMeteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre ülke genelinin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.Marmara Bölgesi’nde özellikle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğleden sonra, İstanbul dahil bölge genelinde ise akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ege Bölgesi’nde İzmir ve Aydın kıyıları başta olmak üzere akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yağış görülecek.Rüzgar kuvvetini artıracakMeteoroloji, Marmara’nın güneybatısında rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceğini bildirdi.Yetkililer, ani yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşım aksamaları, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur bekleniyorDoğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Özellikle Erzurum, Kars, Artvin ve Trabzon’un yüksek rakımlı bölgelerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışların etkisini artırabileceği ifade edildi.Birçok bölgede sağanak etkili olacakMeteoroloji’nin tahminlerine göre;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. İstanbul’da akşam ve gece saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olması beklenirken, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli rüzgar alarmı verildi.
