Nijerya'da ordunun yanlışlıkla düzenlediği hava saldırısında 56 sivil öldü
Nijerya'da ordunun yanlışlıkla düzenlediği hava saldırısında 56 sivil öldü
Nijerya ordusunun, yanlışlıkla düzenlediği hava operasyonunda 56 sivilin öldüğü bildirildi. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T09:40+0300
2026-04-13T09:40+0300
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya ordusu, ülkenin Yobe-Borno eyaletlerinin sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.Saldırıda 56 sivil yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.Hava saldırısının, terör örgütü Boko Haram üyelerini hedef alan bir askeri operasyon sırasında yapılması planlanıyordu.Yobe Valisi'nin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.
Nijerya'da ordunun yanlışlıkla düzenlediği hava saldırısında 56 sivil öldü

09:40 13.04.2026
Nijerya ordusunun, yanlışlıkla düzenlediği hava operasyonunda 56 sivilin öldüğü bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya ordusu, ülkenin Yobe-Borno eyaletlerinin sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 56 sivil yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.
Hava saldırısının, terör örgütü Boko Haram üyelerini hedef alan bir askeri operasyon sırasında yapılması planlanıyordu.
Yobe Valisi'nin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.
