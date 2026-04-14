Tarım Bakanlığı duyurdu: O ifadeler yasaklandı

Tarım Bakanlığı duyurdu: O ifadeler yasaklandı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yenilebilir buzlu ürünlerde 'dondurma' algısı oluşturan yanıltıcı ifadeleri yasakladık" ifadelerine yer... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T15:27+0300

2026-04-14T15:27+0300

Tarım ve Orman Bakanlığı dondurulmuş ürünlerle ilgili yeni bir adım attı. Bundan sonra yenilebilir buzlu ürünlerde dondurma algısını oluşturan yanıltıcı ifadeler yasaklandı.Bakanlık duyurdu: Yanıltıcı bilgi yasaklandıBakanlığın sosyal medya hesabında, 'İsimde netlik seçimde güven' başlığıyla yeni düzenleme duyuruldu. Yeni kuralla birlikte yenilebilir buzlu ürünlerin etiketlerinde ürünün dondurma olduğu algısını oluşturacak ifadelere yer verilmesi yasaklandı.Açıklamada, şeffaf etiketleme ve doğru bilgilendirme ile tüketicinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenlemenin güvenilir gıda politikaları kapsamında hayata geçirildiğini bildirdi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarım bakanlığı duyurdu: o ifadeler yasaklandı