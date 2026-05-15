İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Yozgat'ta okul servisi devrildi: 3 ölü, 7 yaralı
Yozgat’ın Saraykent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 öğrenci ve servis şoförü yaşamını yitirdi, 7 öğrenci yaralandı. 15.05.2026, Sputnik Türkiye
Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne gitmekte olan bir öğrenci servisi, Söğütlü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2 öğrenci ve servis şoförü hayatını kaybederken, 7 öğrenci yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.Yetkililer, yaralılardan bir öğrencinin kalça kırığı bulunduğunu, diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğunu bildirdi.
17:30 15.05.2026 (güncellendi: 17:37 15.05.2026)
© AA / Yakup SalmanYozgat'ta okul servisi kazası
Yozgat’ın Saraykent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 öğrenci ve servis şoförü yaşamını yitirdi, 7 öğrenci yaralandı.
Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne gitmekte olan bir öğrenci servisi, Söğütlü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2 öğrenci ve servis şoförü hayatını kaybederken, 7 öğrenci yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer, yaralılardan bir öğrencinin kalça kırığı bulunduğunu, diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğunu bildirdi.
