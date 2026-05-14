Merkez Bankası enflasyon hedefini açıkladı: Tahminler yükseldi

TCMB Başkanı Karahan "Enflasyon ara hedefimizi, 2026 ve 2027 ve 2028 yılları için, sırasıyla yüzde 24, yüzde 15 ve yüzde 9 seviyesine yükselttik" açıklamasında... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T11:42+0300

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.Enflasyon hedefleri yükseldiKarahan “2026 yılı ara hedefimizi yüzde 24'e, 2027 yılı ara hedefimizi yüzde 15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise yüzde 9 seviyesine yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26, 2027 yıl sonunda yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz, enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim." dedi.'Enflasyonist baskılar kısa vadede canlı kalacak'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan “Körfez'deki gerilim ile ilgili enflasyonist etkilerin kısa vadede canlı kalacağını değerlendiriyoruz. Dezenflasyon sürecinde etkili sonuçlara ulaşmanın formülü yine para politikasında veri odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşım izlemekten geçiyor. Yaşanan etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları. para politikası duruşumuzla şekillenecek. Önümüzdeki dönem para politikası kararlarında bunu göz önüne alarak temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz.” dedi.'Büyümede belirgin ivme kaybı bekleniyor'Jeopolitik sorunlar nedeniyle küresel büyümede ivme kaybı olacağını hatırlatan Karahan “2026 yılında küresel büyümenin belirgin şekilde ivme kaybetmesi bekleniyor, buna bağlı olarak Türkiye'nin dış talebinin de zayıflayacağını öngörüyoruz. Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak talep kompozisyonunda dengeli seyir devam ediyor. İşsizlik oranı geçmiş dönem ortalamalarının oldukça altında seyrederken, geniş tanımlı göstergeler daha az sıkı bir işgücü piyasasına işaret ediyor. Trendinden arındırıp baktığımızda perakende satışlardaki ivme kaybının sürdüğünü görüyoruz. Çeyreklik olarak yatay seyreden kart harcamaları talepteki yavaşlamayı teyit ediyor.” ifadesini kullandı.Yeni enflasyon tahmini ne?Karahan “2026 yılı ara hedefimizi yüzde 24'e, 2027 yılı ara hedefimizi yüzde 15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise yüzde 9 seviyesine yükselttik.” dedi.

