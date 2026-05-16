https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/kenan-doguluya-14-milyonluk-santaj-mesaji-can-guvenligim-yok-diyerek-sikayetci-oldu-1105779161.html
Kenan Doğulu'ya 14 milyonluk şantaj mesajı: 'Can güvenliğim yok' diyerek şikayetçi oldu
Kenan Doğulu'ya 14 milyonluk şantaj mesajı: 'Can güvenliğim yok' diyerek şikayetçi oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, telefonuna gelen “Otel videolarınız elimizde” içerikli mesajla şok yaşadı. Doğulu’dan yaklaşık 300 bin dolar talep edildiği... 16.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-16T10:08+0300
2026-05-16T10:08+0300
2026-05-16T10:08+0300
türki̇ye
kenan doğulu
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430321_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_d224d6b1a389c06ff75874f3061eeba6.jpg
Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Kenan Doğulu, telefonuna gelen tehdit içerikli mesaj sonrası adliyeye başvurdu.İddiaya göre Doğulu’ya bilinmeyen bir numaradan gönderilen mesajda, özel görüntülere sahip olunduğu öne sürülerek yüksek miktarda para talep edildi.Mesajda şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:“Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var. 300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk.”'Can güvenliğim yok' diyerek şikayetçi olduGelen mesajın ardından büyük şok yaşayan Kenan Doğulu, tehdit ve şantaj iddiasıyla savcılığa başvurdu.Ünlü şarkıcının, “Can güvenliğim yok” diyerek şikayetçi olduğu öğrenildi.Doğulu’nun başvurusu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Sabah gazetesinde yer alan habere göre soruşturma kapsamında mesajın gönderildiği telefon hattı incelendi.Yapılan incelemelerde hattın yabancı menşeli olduğu, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin ise tespit edilemediği belirlendi.Dosyada takipsizlik kararı verildiSavcılık soruşturmasında suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve failin belirlenemediği gerekçesiyle dosyada takipsizlik kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/akom-ve-meteorolojiden-pes-pese-uyari-istanbulda-saganak-icin-saat-verildi-1105778212.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430321_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b4f65c8f4aac9ce490e37207b1ecf036.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kenan doğulu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
kenan doğulu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
Kenan Doğulu'ya 14 milyonluk şantaj mesajı: 'Can güvenliğim yok' diyerek şikayetçi oldu
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, telefonuna gelen “Otel videolarınız elimizde” içerikli mesajla şok yaşadı. Doğulu’dan yaklaşık 300 bin dolar talep edildiği belirtilirken, ünlü sanatçı “Can güvenliğim yok” diyerek savcılığa başvurdu. Soruşturmada hattın yabancı menşeli olduğu belirlenirken dosyada takipsizlik kararı verildi.
Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Kenan Doğulu, telefonuna gelen tehdit içerikli mesaj sonrası adliyeye başvurdu.
İddiaya göre Doğulu’ya bilinmeyen bir numaradan gönderilen mesajda, özel görüntülere sahip olunduğu öne sürülerek yüksek miktarda para talep edildi.
Mesajda şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:
“Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var. 300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk.”
'Can güvenliğim yok' diyerek şikayetçi oldu
Gelen mesajın ardından büyük şok yaşayan Kenan Doğulu, tehdit ve şantaj iddiasıyla savcılığa başvurdu.
Ünlü şarkıcının, “Can güvenliğim yok” diyerek şikayetçi olduğu öğrenildi.
Doğulu’nun başvurusu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre soruşturma kapsamında mesajın gönderildiği telefon hattı incelendi.
Yapılan incelemelerde hattın yabancı menşeli olduğu, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin ise tespit edilemediği belirlendi.
Dosyada takipsizlik kararı verildi
Savcılık soruşturmasında suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve failin belirlenemediği gerekçesiyle dosyada takipsizlik kararı verildi.