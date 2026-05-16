KDK’dan karar: Üniversite geriye dönük burs borcunu sildi
Sputnik Türkiye
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vakıf üniversitesinde öğrenim gören bir öğrencinin bursunun iptal edilerek geriye dönük borç çıkarılmasını hukuka aykırı buldu... 16.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-16T12:47+0300
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vakıf üniversitesinde öğrenim gören bir öğrencinin bursunun iptal edilerek geriye dönük borç çıkarılmasını hukuka aykırı buldu. KDK’nin tavsiye kararı sonrası üniversite yönetimi borç kaydını sildi.
Bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrenciye, milli sporcu statüsü nedeniyle yüksek oranlı burs tanımlandı. Ancak üniversite yönetimi yaklaşık bir yıl sonra hazırlık sınıfının burs kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle bursu iptal etti.
Üniversite ayrıca öğrenci adına geriye dönük borç tahakkuku oluşturdu.
Yaşanan gelişme sonrası öğrenci, işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuruda bulundu.
KDK: Öğrencinin kusuru yok
Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili yönetmelik hükümlerinin hazırlık sınıfını da kapsadığı sonucuna ulaştı.
Kararda, öğrencinin herhangi bir kusurunun veya yanıltıcı beyanının bulunmadığı belirtildi. Ayrıca üniversite yönetiminin işlemi geri alma süresini aştığı tespit edildi.
Bu kapsamda KDK, üniversite yönetimine öğrencinin borcunun silinmesi yönünde tavsiye kararı verdi.
KDK kararında dikkat çeken değerlendirmelere de yer verildi.
Kararda, idarenin kendi düzenleyici işlemlerini yorumlama biçiminin öğrencinin kazanılmış beklentilerini ortadan kaldırmayacağı ifade edildi.
Öğrencinin burs uygulamasına güvenerek eğitim planlaması yaptığı belirtilirken, kazanılmış hakkın hukuk devleti ilkesi kapsamında korunması gerektiği vurgulandı.
KDK, geriye dönük borçlandırma işleminin öğrencinin eğitim hakkını zedeleyebileceğine dikkat çekti.
Kararda, öğrencinin geçmişe dönük mali yükümlülükle karşı karşıya bırakılmasının mağduriyet oluşturabileceği ifade edildi.
KDK’nin tavsiye kararının ardından üniversite yönetiminin öğrenci adına oluşturulan borç kaydını sildiği öğrenildi.