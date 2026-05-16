https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/kassam-tugaylari-komutani-izzeddin-el-haddad-israil-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1105783671.html

Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad’ın eşi ve kızıyla birlikte yaşamını... 16.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-16T13:48+0300

2026-05-16T13:48+0300

2026-05-16T14:12+0300

ortadoğu

hamas

i̇srail

gazze

i̇zzeddin el-haddad

i̇zzeddin el-kassam tugayları

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/10/1105783517_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_0661bfa63d57b554302407983146c036.png

Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda eşi ve kızıyla birlikte hayatını kaybetti.Yerel kaynaklara göre, “Ebu Suhayb” olarak da bilinen Haddad, Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi. Saldırının ardından bölgede cenaze töreni düzenlendi ve Haddad ile ailesinin naaşları toprağa verildi.Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları Komutanı olan Haddad’ın ölümü, İsrail ordusu tarafından da doğrulandı. İsrail tarafı, saldırıda hedef alınan ismin Haddad olduğunu açıkladı. Ölümünü, Haddad’ın kız kardeşi doğruladı. İsrail Savunma Bakanı Haddad'a saldırı düzenlendiğini duyurmuştuİsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, daha önce yaptığı açıklamada ateşkese rağmen düzenlenen saldırıda Haddad’ın hedef alındığını ifade etmişti.Gazze’deki sağlık yetkilileri ise saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını bildirdi.Cenaze töreninde Haddad’ın kız kardeşi yaptığı açıklamada, kardeşinin ölümünü doğrulayarak, “Kardeşim yaşamının bir bölümünü İsrail hapishanelerinde geçirdi. Komutan gider, yerine nice komutanlar gelir, direniş devam edecektir” dedi.Hamas yetkilisi ölümünü doğruladıReuters'a açıklamada bulunan üst düzey Hamas yetkilisi, Haddad'ın ölümünü doğruladı. İzzeddin el-Haddad kimdir?Henüz 17 yaşındayken 1987 yılında kurulan Hamas'a katılan Haddad, bölük ve tabur komutanlığından Gazze Tugayı Komutanlığına kadar çeşitli kademelerde görev aldı. Muhammed Sinvar'ın ardından Kassam Tugayları Komutanlığı görevini üstlenen Haddad'ın, Hamas'ın askeri kanadının yeniden yapılandırılmasında etkili isimlerden biri olduğu belirtiliyordu.Gazze kentinin komutanlığı ve Hamas'ın askeri konseyinde üyelik yapan Haddad, örgütün öne çıkan askeri isimlerinden biri olarak biliniyordu.İsrail ordusu, yaklaşık 40 yıldır Hamas saflarında yer alan Haddad'ı "Kassam Tugayları hayaleti" olarak nitelendiriyordu.Ekim 2025'te Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes mutabakatında da rol oynadığı belirtilen Haddad, son yıllarda İsrail'in Gazze'de hedef aldığı önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.İsrail ordusu, Kasım 2023'te Haddad'ın yerini bildirenlere 750 bin dolar ödül vadettiğini duyurmuştu. Daha önce birçok İsrail suikast girişiminden kurtulan Haddad, 2008-2009 ve 2021 yıllarında Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında da farklı askeri görevlerde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/filistinli-eski-tutuklulardan-idam-yasasina-tepki-bu-yasa-cinayetleri-mesrulastiriyor-1105743002.html

i̇srail

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, hamas, i̇srail, gazze, i̇zzeddin el-haddad, i̇zzeddin el-kassam tugayları