Filistinli eski tutuklulardan idam yasasına tepki: Bu yasa cinayetleri meşrulaştırıyor

Sputnik Türkiye

İsrail Meclisi, 7 Ekim saldırılarının faillerine yönelik idam cezası ve özel yargılama usullerini öngören yasayı kabul etti. Eski Filistinli tutuklular... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T19:21+0300

İsrail Parlamentosu Knesset, 7 Ekim 2023’te gerçekleştirilen saldırılardan sorumlu tutulan kişilerin yargılanmasına ilişkin yasa tasarısını ikinci ve üçüncü oturumda onayladı. Knesset’te 93 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasa, söz konusu saldırıyla bağlantılı sanıkların yargılanma usullerini düzenlerken, “en ağır suçlar” için idam cezası uygulanmasının da önünü açıyor.Hamas, İsrail Meclisi’nin Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasayı onaylamasını kınayarak, kararı “tehlikeli bir tırmanış” ve “işgalin siciline eklenen yeni bir suç” olarak tanımladı.Filistinli eski mahkum ve Medeniyetler Merkezi araştırmacısı Ammar el-Zaben, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İsrail’deki sağcı hükümetin Gazze Şeridi, Lübnan ve İran’da hedeflerine ulaşamaması ve yaklaşan seçimler öncesinde seçmen tabanını kaybetme korkusu nedeniyle yeniden “Filistinli kanı üzerinden siyaset yaptığını” ifade etti.El-Zaben, “İsrail’in ölüm makinesi, Gazze Şeridi’nden esir alınanlar üzerinden iç seçim oyununu oynamak için yeniden hukuki bir kılıfla geri dönüyor” değerlendirmesinde bulundu.El-Zaben’e göre İsrail, daha önce işgale karşı direnişçi tutukluların idamına imkan tanıyan düzenlemeler yapmış, şimdi ise bu tür cinayetleri siyasi hedefler uğruna resmen meşrulaştırmaya çalışıyor. Eski tutuklu, Filistinli mahkumların işgalin elindeki “en zayıf halka” olarak görüldüğünü, savaşın başlangıcından bu yana baskıların kesintisiz sürdüğünü belirterek, “İnfazlar, onların cezalandırılmasının başlangıcı olmayacak, zira cezaevi idaresi uzun zamandır yasalara ihtiyaç duymaksızın fiili olarak ölüm cezaları uyguluyor” dedi.Bir diğer eski Filistinli tutuklu Kamil Ebu Haniş de Sputnik’e yaptığı açıklamada, idam cezası yasasının “işgalin Filistin halkına genel olarak, özellikle de tutuklular hareketine yönelik saldırganlığının ve barbarlığının boyutunu yansıttığını” söyledi.Ebu Haniş, İsrail sağının bu tür bir yasayı yirmi yılı aşkın süredir geçirmeye çalıştığını ancak 7 Ekim’e kadar koşulların buna izin vermediğini belirterek, özellikle aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir liderliğindeki “Yahudi Gücü” partisinin, 7 Ekim sonrası oluşan atmosferi “tutukluların öldürülmesi ve işkence edilmesi” söylemleri üzerine inşa ettikleri ajandayı ilerletmek için kullandığını ifade etti.Ebu Haniş, “7 Ekim’den bu yana cezaevlerinde tutuklular yavaş yavaş idam ediliyor; bu süreçte yaklaşık 100 şehit verildi. Bu yasa, önce sorgu sırasında uygulanan işkenceler ve tıbbi ihmal yoluyla dolaylı biçimde işlenen cinayetleri resmileştiriyor; ayrıca aç bırakma, hastalıkların yayılması, ağır dayak, psikolojik ve ahlaki işkenceler şeklindeki mevcut politikayı da kapsıyor. Bu durum, İsrail’in faşist uygulamalara bağlılığının ve Filistin halkına yönelik sistematik işkencelerin sürdüğünün kanıtıdır” ifadelerini kullandı.Ebu Haniş'e göre söz konusu yasanın temel amacı, Filistin halkının moralini bozmak ve iradesini kırmak. Ancak Ebu Haniş, bu tür yasaların Filistinlilerin özgürlük mücadelesini durduramayacağını vurgulayarak, “Halkımız bedel ödemeye alışkın; tarihimiz, idam kararlarıyla korkutulamayacak direnişçilerin hikayeleriyle dolu” dedi.Ebu Haniş, yasanın yalnızca Filistinlileri hedef aldığına dikkat çekerek, düzenlemeyi “ırkçı” olarak nitelendirdi.

