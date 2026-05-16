İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu. 16.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-16T22:04+0300
türki̇ye
uefa avrupa ligi
i̇stanbul
maçka
emniyet müdürlüğü
aston villa
uefa avrupa ligi, i̇stanbul, maçka, emniyet müdürlüğü, aston villa
22:04 16.05.2026
İstanbul'da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg ile Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali ve öncesindeki teknik kurulum çalışmaları kapsamında, 17-20 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda, yarın 07.00'den müsabaka bitimine kadar, Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak.
Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
