https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/cumhurbaskani-erdogan-dunya-nasil-eski-dunya-degilse-turkiye-de-eski-turkiye-degil-1105787260.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de eski Türkiye değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de eski Türkiye değil

Sputnik Türkiye

"Bir Gençlik Şöleni Programı" öncesi stadyum önünde vatandaşlara hitapta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de eski... 16.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-16T20:50+0300

2026-05-16T20:50+0300

2026-05-16T20:50+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

recep tayyip erdoğan

terör

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105672981_0:0:2873:1617_1920x0_80_0_0_5c00380192a423b7e65ac7ab14b0aabb.jpg

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirterek şunları kaydetti:Milletin yakın tarihinde "Gençliğim eyvah" diye çok hayıflandığını aktaran Erdoğan, "Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:'Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız'Erdoğan, mazlumların gölgesinden medet umduğu, zalimlerin parmak sallamaya cesaret edemediği, hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi.Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olanların gençler olduğunu bir kez daha tüm samimiyetiyle ifade ettiğini belirten Erdoğan, "Yeryüzünde iyiliğin, barışın, huzurun bayrağını dalgalandıracak olan sizlersiniz. Kan kaybeden insanlığın vicdanına merhem olacak olan sizlersiniz. Yeryüzünün bize emanet ettiği bu şuuru taşıyacak, sadece insanların değil canlı cansız her varlığın hukukunu gözetecek olan sizlersiniz. İnsanın tüketim nesnesine dönüştürüldüğü bir çağda, insana asli hüviyetini, özne olduğunu hatırlatacak olan yine sizlersiniz" ifadelerini kullandı.'Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de eski Türkiye değil'Bugün artık avuç içindeki telefonlara sığan bir dünya olduğuna dikkati çeken Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/rosatom-baskani-lihacev-uaea-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilari-fiilen-gormezden-geliyor-1105786802.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, recep tayyip erdoğan, terör