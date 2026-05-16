İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Sadece işbirliği yapan taraflara açık olacak'

İran, Hürmüz Boğazı geçişlerinin yalnızca kendisiyle işbirliği yapan taraflara açık olacağını ve belirlenen mekanizma kapsamında “uzmanlaşmış hizmetler” için... 16.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-16T14:03+0300

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı geçişlerine ilişkin Meclis tarafından hazırlanan yeni mekanizma hakkında açıklamalarda bulundu.Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hazırlanan düzenlemenin İran’ın ulusal egemenliği ve uluslararası ticaret güvenliğinin sağlanması çerçevesinde oluşturulduğunu belirtti.Boğaz İran'la işbirliği yapanlara açık olacakYeni mekanizmaya göre, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin belirlenmiş bir güzergah üzerinden gerçekleştirileceğini aktaran Azizi, yalnızca ticari gemiler ile İran’la işbirliği yapan tarafların bu sistemden yararlanabileceğini ifade etti.Azizi, söz konusu düzenleme kapsamında sağlanacak “uzmanlaşmış hizmetler” için ücret tahsil edileceğini de açıkladı.Hürmüz, Özgürlük Projesi'ne kapalı olacakABD’nin Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin geçişini sağlamayı amaçladığını öne sürdüğü “Özgürlük Projesi” adlı operasyona da değinen Azizi, bu güzergahın söz konusu operasyona kapalı olacağını söyledi.Daha önce ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede gerilim tırmanmış, İran Hürmüz Boğazı’nı kapatarak “izinsiz geçiş” girişimlerine müdahalede bulunmuştu.İranlı yetkililer, savaş sonrası dönemde Hürmüz Boğazı’ndan “güvenli geçiş” için ücretlendirme öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını da daha önce açıklamıştı.İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney ise ülkenin Hürmüz Boğazı’nda “yeni bir yönetim planı” uygulayacağını duyurmuştu.ABD: Hürmüz Boğazı’nda akış en geç yaz aylarında yeniden başlayacakABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kesintilerin 'geçici' olduğunu belirterek, gemi trafiğinin en geç yaz aylarında yeniden başlayacağını öne sürülmüştü.

