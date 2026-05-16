ABD Enerji Bakanı: Hürmüz Boğazı’nda akış en geç yaz aylarında yeniden başlayacak
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kesintilerin 'geçici' olduğunu belirterek, gemi trafiğinin en geç yaz aylarında yeniden başlayacağını... 16.05.2026, Sputnik Türkiye
12:59 16.05.2026
© REUTERS Dado Ruvicİran, Hürmüz Boğazı
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kesintilerin 'geçici' olduğunu belirterek, gemi trafiğinin en geç yaz aylarında yeniden başlayacağını öne sürdü.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gemi trafiği kesintilerinin geçici olduğunu ve akışın en geç yaz aylarında yeniden başlayacağını ileri sürdü.
CNBC’ye konuşan Wright, enerji piyasalarındaki son durumu değerlendirerek boğazdaki aksaklıkları “geçici bir kesinti” olarak tanımladı. Wright, “Hürmüz Boğazı’ndaki trafik, mümkün olan en kısa sürede, en geç bu yaz bir dönemde kesinlikle başlayacak” ifadelerini kullandı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukası

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.
ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.
İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.
ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.
