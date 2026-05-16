Eşref Rüya dizisi için final kararı: Açıklama geldi

Eşref Rüya dizisi için final kararı alındı. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizinin, 3 bölüm sonra ekran macerasını tamamlayacağı... 16.05.2026, Sputnik Türkiye

Son dönemin dikkat çeken yapımları arasında gösterilen Eşref Rüya, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi için yapım şirketi tarafından final kararı alındığı duyuruldu. Açıklamaya göre dizi, 3 bölüm sonra final yaparak ekran yolculuğunu tamamlayacak.Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir başroldeydiBaşrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı yapım, iki sezondur çarşamba akşamlarının en çok konuşulan dizileri arasında bulunuyordu.Özellikle güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle dikkat çeken dizi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyordu.3. sezon beklenirken final kararı geldiDizinin son dönemde reytinglerinde düşüş yaşandığı konuşulurken, kulislerde 3. sezon onayı aldığı iddiaları gündeme gelmişti.Ancak yapım şirketi tarafından yapılan son açıklama, dizinin geleceğine ilişkin tüm beklentileri değiştirdi.TIMS&B Productions imzalı yapımın kısa süre içinde final yapacağı resmen duyuruldu.'Kendi ruhuna yakışan bir finalle tamamlanacak'Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada dizinin final sürecine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:“Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz! Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, kalbe dokunduğu için unutulmaz olur. Kanal D ekranlarında yayınlanan TIMS&B Productions yapımı Eşref Rüya unutulmayacak karakterleri, güçlü hikâyesi ve izleyicisiyle kurduğu bağla ekran yolculuğunu kendi ruhuna yakışan bir finalle tamamlamaya hazırlanıyor. Bu yolculukta emeği geçen tüm ekibimize ve bizi hiç yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz.”

