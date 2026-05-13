AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı: Saat verildi

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul dahil birçok kent için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Uzmanlar, kısa süreli ancak çok şiddetli etkili olması... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T10:56+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile AKOM, İstanbul başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da etkili olması beklenen yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği belirtildi.'Bahar sağanakları çok şiddetli olabilir'Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, beklenen yağışların kısa süreli ancak yerel olarak çok kuvvetli etkiler oluşturabileceğini söyledi.Çalışkan, sistemin dolu yağışı ve küçük çaplı hortum riskini de beraberinde getirebileceğini ifade etti.AKOM saat vererek uyardıAKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken halihazırda 22-24°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor."

