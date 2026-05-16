Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD’nin İran’a karşı savaşının ekonomik bedelini Amerikan halkı ödüyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik politikalarının Amerikan ekonomisinde ciddi maliyetler oluşturduğunu savundu. Arakçi, artan benzin... 16.05.2026, Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD’nin İran’a karşı savaşının ekonomik bedelini Amerikan halkı ödüyor

09:49 16.05.2026
© AA / İran Dışişleri Bakanlığı/Handout
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik politikalarının Amerikan ekonomisinde ciddi maliyetler oluşturduğunu savundu. Arakçi, artan benzin fiyatları, yükselen faizler ve otomobil kredilerindeki gecikmelere dikkat çekti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik politikalarının ekonomik sonuçlarının Amerikan halkını giderek daha fazla etkilediğini söyledi.
Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin İran’a karşı yürüttüğü politikaların ABD ekonomisindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin İran’a karşı “tercih savaşı” yürüttüğünü öne süren Arakçi, bunun maliyetinin doğrudan Amerikan vatandaşlarına yansıdığını ifade etti.
İranlı Bakan paylaşımında, “Amerikalılara, İran’a karşı tercih savaşının hızla yükselen maliyetlerini yüklenmeleri gerektiği söyleniyor” ifadelerini kullandı.
Artan benzin fiyatları ve finans piyasalarındaki dalgalanmalara işaret eden Arakçi, asıl ekonomik baskının ABD borçlanma maliyetleri ile mortgage faizlerindeki yükselişle hissedileceğini savundu. Otomobil kredilerindeki gecikmiş borç oranlarının son 30 yılın en yüksek seviyelerine çıktığını belirten Arakçi, “Bunların hepsi önlenebilirdi” değerlendirmesinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı, paylaşımında ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişi gösteren bir grafiğe de yer verdi.

'Amerikalılara güvenmiyoruz'

Arakçi, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında dün yaptığı açıklamada, ABD’ye güvenmediklerini ve bunun diplomatik çabaların önündeki en büyük engel olduğunu söylemişti.
Askeri çözüm olmadığını savunan Arakçi, “Bizi en az iki kez sınadılar ve artık askeri çözüm olmadığını anladılar” dedi. Ateşkesi diplomasiye alan açmak için sürdürdüklerini belirten İranlı bakan, karşı taraf ciddi olursa müzakerelerin mümkün olduğunu ifade etmişti.
ABD’den gelen çelişkili mesajların süreci zorlaştırdığını söyleyen Arakçi, İran’ın nükleer programının barışçıl olduğunu ve bunu doğrulamaya hazır olduklarını kaydetti. Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklardan İran’ın sorumlu olmadığını savunan Arakçi, “Bu savaşı biz başlatmadık, sadece kendimizi savunuyoruz” dedi.
