Zaharova: Tokyo’nun ‘Moskova temas istiyor’ iddiası saçma
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya yönetiminin "temas arayışında olan tarafın Rusya olduğu" yönündeki açıklamalarını "saçma ve... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya yönetiminin “temas arayışında olan tarafın Rusya olduğu” yönündeki açıklamalarını “saçma ve anlamsız” diye nitelendirerek, düşmanca çizgiyi başlatanın Tokyo olduğunu ve ilk adımı da onun atması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'dan gelen "Moskova'nın temas arayışında olduğu" yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. Zaharova, "Düşmanca politikayı başlatan Tokyo'dur, bu yüzden diyaloğu normalleştirmek için ilk adımı da kendileri atmalıdır" dedi.
Zaharova, ilişkilerdeki gerginliğin sorumlusunun Moskova olmadığını belirterek, Tokyo'nun Batı ile dayanışma adına Rusya'ya karşı düşmanca bir tutum sergilediğini vurguladı. Zaharova, "Politikasını değiştirmek için ilk adımı da yine Tokyo atmalıdır" ifadesini kullandı.
Rusya'nın diyaloğa kapalı olmadığını ancak temas için "ısrarcı olmayacağını" vurgulayan Zaharova, Moskova'nın diyaloğu yeniden başlatmak için herhangi bir görüşme girişiminde bulunmadığını ve Tokyo’dan da bu yönde bir teklif almadığını belirterek, "Japon hükümeti, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerinin çıkarlarını gerçekten korumak istiyorsa, işe normal ve iş yapmaya uygun bir siyasi atmosfer yaratarak başlamalıdır" ifadelerini kullandı.
Daha önce Japonya, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukadan bu yana ilk kez bu ay Rus menşeli ham petrol sevkiyatı aldığını açıklamıştı.