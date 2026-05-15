https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/zaharova-tokyonun-moskova-temas-istiyor-iddiasi-sacma-1105748443.html

Zaharova: Tokyo’nun ‘Moskova temas istiyor’ iddiası saçma

Zaharova: Tokyo’nun ‘Moskova temas istiyor’ iddiası saçma

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya yönetiminin “temas arayışında olan tarafın Rusya olduğu” yönündeki açıklamalarını “saçma ve... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T00:05+0300

2026-05-15T00:05+0300

2026-05-15T00:05+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

japonya

tokyo

diyalog

temas

batı

moskova

hürmüz boğazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_8dfc60dba013c7af933c9560d8cf2dc6.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'dan gelen "Moskova'nın temas arayışında olduğu" yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. Zaharova, "Düşmanca politikayı başlatan Tokyo'dur, bu yüzden diyaloğu normalleştirmek için ilk adımı da kendileri atmalıdır" dedi.Zaharova, ilişkilerdeki gerginliğin sorumlusunun Moskova olmadığını belirterek, Tokyo'nun Batı ile dayanışma adına Rusya'ya karşı düşmanca bir tutum sergilediğini vurguladı. Zaharova, "Politikasını değiştirmek için ilk adımı da yine Tokyo atmalıdır" ifadesini kullandı.Rusya'nın diyaloğa kapalı olmadığını ancak temas için "ısrarcı olmayacağını" vurgulayan Zaharova, Moskova'nın diyaloğu yeniden başlatmak için herhangi bir görüşme girişiminde bulunmadığını ve Tokyo’dan da bu yönde bir teklif almadığını belirterek, "Japon hükümeti, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerinin çıkarlarını gerçekten korumak istiyorsa, işe normal ve iş yapmaya uygun bir siyasi atmosfer yaratarak başlamalıdır" ifadelerini kullandı.Daha önce Japonya, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukadan bu yana ilk kez bu ay Rus menşeli ham petrol sevkiyatı aldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/peskov-letonya-hukumeti-kiev-rejimini-desteklemenin-kurbani-oldu-1105747733.html

japonya

tokyo

batı

moskova

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, tokyo, diyalog, temas, batı, moskova, hürmüz boğazı, rus petrolü