Peskov: Letonya hükümeti Kiev rejimini desteklemenin kurbanı oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Letonya hükümetinde peş peşe gelen istifaların, Kiev yönetimine verilen desteğin sonuçlarından biri olduğunu belirterek, bunun... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Letonya’da Ukrayna’ya ait bir İHA’nın petrol terminaline düşmesinin ardından yaşanan siyasi istifalari, “Kiev rejimini desteklemenin sonucu” olarak nitelendirdi ve benzer gelişmelerin özellikle Baltık sınır ülkelerinde de yaşanabileceği uyarısında bulundu.Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, “Bakın, bunların ne tür insansız hava araçları oldukları gayet iyi biliniyor. Rusya Federasyonu istikametine uçan bu tür İHA’ların kendi topraklarınızdan geçmesine izin vermemelisiniz. Eğer böyle devam ederse, Kiev rejiminin eylemlerinin kurbanı olacak ve çeşitli skandallar nedeniyle istifa etmek zorunda kalacak son politikacı kuşağı bunlar olmayacak” dedi.Kremlin sözcüsü, 'Kiev’in eylemleri nedeniyle diğer ülkelerde de benzer siyasi sonuçlar yaşanıp yaşanmayacağı' sorusuna “evet” yanıtını vererek, “Nasıl gelişeceğini göreceğiz, fakat en azından sınırdaki Baltık ülkelerinin hazırlıklı olması gerekir” ifadesini kullandı.Peskov, Kiev rejiminin kendi “kirli çıkarları” uğruna diğer devletleri gözünü kırpmadan kullanacağını, bu süreçte söz konusu ülkeleri koruma kaygısı taşımayacağını da sözlerine ekledi.Geçen hafta Letonya’nın Rezekne kentinde bir insansız hava aracı (İHA), bir petrol terminalinin bulunduğu alana düşmüştü. Enkaz üzerinde yapılan inceleme, bunun Ukrayna’ya ait ‘Lyutıy’ tipi bir İHA olduğunu ortaya koymuştu. Olayın ardından Savunma Bakanı Andris Spruds görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Bugün ise Başbakan Evika Siliņa istifasını açıkladı. Böylece koalisyon da dağılmış oldu.

