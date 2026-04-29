İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
İzmir’de freni arızalanan bir TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T18:09+0300
2026-04-29T18:31+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/sanliurfada-feci-kaza-3-kisi-hayatini-kaybetti-1105342918.html
18:09 29.04.2026 (güncellendi: 18:31 29.04.2026)
İzmir’de freni arızalanan bir TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Bornova ilçesinde freni patlayan bir TIR’ın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü.
Manisa’dan İzmir yönüne seyreden ve plakasıyla sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR, İstanbul Caddesi üzerinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan araç, aralarında bir polis aracı, kamyon ve 7 otomobilin de bulunduğu toplam 9 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki dereye devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2 polis memuru yaralandı. Yaralılar, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle İstanbul Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından yolun bir bölümü yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
