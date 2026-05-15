Yapay Zeka uyarısı: 2028’den sonra gelecek tahmin edilemez olacak

Sputnik Türkiye

METR verileri, yapay zeka sistemlerinin yeteneklerinin ‘baş döndürücü hızla arttığını’ ortaya koyarken, sektör temsilcileri insanlığın birkaç yıl içinde köklü bir dönüşüm yaşayabileceğini savunuyor. Detaylar haberde...

ABD merkezli araştırma şirketi METR’nin geliştirdiği testlere göre yapay zeka yetenekleri yaklaşık her 196 günde iki katına çıkıyor. Teknoloji dünyasında bu hız, bilgisayar çiplerinin gücünün düzenli artışını anlatan Moore Yasası ile kıyaslanıyor. Ancak uzmanlar, mevcut gelişimin artık ölçülemeyecek kadar hızlandığını söylüyor.Bu tartışmaların merkezinde, yapay zekanın kendi kendini geliştirebilmesi ihtimali bulunuyor. Teknoloji sektöründe 'tekrarlayan öz gelişim' olarak adlandırılan bu senaryoda, bir yapay zeka sistemi daha gelişmiş versiyonlarını üretmeye başlayabiliyor. Uzmanlara göre bu durum, insan zekasını aşan 'süper zeka' döneminin kapısını açabilir.'2028’den sonra öngörülemez olacak'ABD’li yapay zeka şirketi Anthropic’in kurucu ortaklarından Jack Clark, 2028’e kadar yapay zekaların kendi sistemlerini geliştirebilecek seviyeye ulaşma ihtimalini yüzde 60 olarak gördüğünü söyledi. Clark, böyle bir gelişmenin ardından geleceğin tahmin edilemez hale gelebileceğini ifade etti.2060'larda ortaya çıkacağı düşünülüyorduSon yıllarda beklentilerin hızla değiştiği görülüyor. 2018’de yapılan araştırmalarda insan seviyesinde genel yapay zekanın ('AGI' olarak anılıyor) 2060’lı yıllarda ortaya çıkacağı düşünülürken, bugün birçok tahmin bu tarihin 2030’lu yılların başına çekildiğini gösteriyor.Sıçramanın 2 temel nedeniUzmanlara göre sıçramanın iki temel nedeni var. İlki, 2024 sonunda ortaya çıkan ve 'akıl yürütme modeli' olarak tanımlanan yeni yapay zeka sistemleri. Bu modeller yalnızca metin üretmekle kalmıyor, problem çözme ve planlama becerileri de gösterebiliyor. İkinci neden ise yapay zekanın yazılım geliştirme alanında kaydettiği ilerleme. Teknoloji şirketlerinde üretilen kodların büyük bölümünün artık makineler tarafından yazıldığı belirtiliyor.OpenAI da yakın dönemde yeni kodlama sistemi GPT-5.3-Codex’in geliştirilmesinde yine yapay zekadan yararlanıldığını açıkladı. Şirket, bunun kendi kendini geliştiren yapay zekaya doğru atılmış ilk adımlardan biri olduğunu savundu.Bununla birlikte risk uyarıları da artıyor. Anthropic’in geliştirdiği ve kamuya açılmayan 'Mythos' adlı sistemin binlerce güvenlik açığını tespit ettiği bildirildi. Güvenlik uzmanları, bu tür araçların siber saldırılar için kullanılmasının ciddi tehdit oluşturabileceğini söylüyor.

