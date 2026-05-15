Ünlü manken Didem Soydan yıllar sonra hesabına girince şoke oldu: 'Abla zengin olduk'

Manken Didem Soydan yıllar önce yaptığı Bitcoin yatırımıyla nasıl zengin olduğunu anlattı.

Manken Didem Soydan yıllar önce yaptığı Bitcoin yatırımının yıllar sonra büyük bir kazanca dönüştüğünü anlattı. Şifresini unuttuğu dijital cüzdanına uzun uğraşlar sonucunda yeniden erişim sağladığında hesabındaki rakam karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlatan Soydan, kardeşinin "Abla zengin olduk" diyerek tepki verdiğini dile getirdi. Yıllar sonra Bitcoin'i olduğunu hatırladı Katıldığı bir programda eski erkek arkadaşının sözleri üzerine Bitcoin aldığını ve yatırım yaptığını anlatan Soydan, yıllar sonra bir arkadaş ortamında Bitcoin konuşulunca yatırımını hatırladığını belirterek şunları söyledi: "Aradan 4 sene falan geçti. 4 senenin sonunda arkadaşlarım hararetli bir şekilde şeyi konuşuyor; 'Ya kredi çekelim. Bitcoin çok artmış. Bitcoin diye bir şey var.' Ben de hiç unutmuyorum böyle yemek yiyorum. 'Ne dedin ya sen?' dedim. 'Bitcoin' dedi. Dedim benim Bitcoin'im var biliyor musun? Bana dedi ki 'ya saçmalama sen ne anlarsın?'"Abla zengin oldukHemen hesabına girmeye çalıştığını ama şifresini hatırlamadığını söyleyen Soydan, hesaba ulaştıklarında ise gördükleri rakam karşısında büyük şok yaşadığını belirtti. Hatta kardeşinin hesaptaki rakamı görünce 'Abla zengin olduk' diyerek tepki gösterdiğini söyleyen Soydan, "O bizim markamız için, birçok yatırımımıza vesile oldu. Pandemide bizi hep beraber geçindirdi. Bizi namerde muhtaç etmedi. Birçok arkadaşıma destek olmamı sağladı. İlerde emekliliğimiz için bir yer almamızı sağladı” dedi.

