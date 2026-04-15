Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/sahte-uygulama-indiren-unlu-muzisyen-yaklasik-500-bin-dolarlik-kripto-birikimini-kaybetti-1105027316.html
Sahte uygulama indiren ünlü müzisyen yaklaşık 500 bin dolarlık kripto birikimini kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD’li müzisyen Garrett Dutton, Bitcoin cinsinden yaklaşık 424 bin dolar değerindeki emeklilik birikimini, indirdiği sahte bir uygulama nedeniyle kaybetti. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
kripto para
kripto para cüzdanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1f/1053297455_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_e095ff5e56ce56097f9263c51ba66b5a.jpg
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1f/1053297455_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_c031cf5ebcd533e0a879bf2506850b59.jpg
1920
1920
true
abd, kripto para, kripto para cüzdanı
11:36 15.04.2026 (güncellendi: 11:44 15.04.2026)
© REUTERS / SOE ZEYA TUNTayland'da 'Bitcoin Kafe': Bu kafede yatırım tavsiyeleri veriliyor
Tayland'da 'Bitcoin Kafe': Bu kafede yatırım tavsiyeleri veriliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
© REUTERS / SOE ZEYA TUN
Abone ol
ABD’li müzisyen Garrett Dutton, Bitcoin cinsinden yaklaşık 424 bin dolar değerindeki emeklilik birikimini, indirdiği sahte bir uygulama nedeniyle kaybetti.
G.Love & Special Sauce grubunun solisti olan Dutton, dizüstü bilgisayarını yenilediği için Ledger uygulamasını indirmek isterken farkında olmadan uygulamanın sahte bir versiyonunu yüklediğini söyledi. “LeddgerLĭve” adıyla yayımlanan uygulamanın, denetimleri aşarak uygulama mağazasında yer aldığı belirtildi.
Müzisyen, uygulamaya 24 kelimelik kurtarma (seed) cümlesini girdikten hemen sonra tüm varlıklarının kaybolduğunu ifade etti. Olayın ardından Dutoon, sosyal medya platformu X üzerinden yardım çağrısında bulundu.
Olay sonrası Ledger, resmi uygulamaların yalnızca kendi internet siteleri üzerinden indirilebileceğini hatırlattı.
Kullanıcılar, özellikle “soğuk cüzdan” mantığına aykırı olarak internet bağlantılı cihazlarda 24 kelimelik kurtarma seed phrase girilmemesi gerektiğini vurgulayarak, olayın ciddi bir güvenlik hatasına işaret ettiğini belirtti.
Öte yandan yetkililer, kripto dolandırıcılıklarının artmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Yakın zamanda düzenlenen bir operasyonda 45 milyon dolarlık sahte yatırım ağı çökertilmişti.
DÜNYA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала