Sahte uygulama indiren ünlü müzisyen yaklaşık 500 bin dolarlık kripto birikimini kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'li müzisyen Garrett Dutton, Bitcoin cinsinden yaklaşık 424 bin dolar değerindeki emeklilik birikimini, indirdiği sahte bir uygulama nedeniyle kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kripto-para-borsasi-musterilerine-yanlislikla-42-milyar-dolarlik-bitcoin-gonderdi-geri-almak-icin-1103388843.html
11:36 15.04.2026 (güncellendi: 11:44 15.04.2026)
ABD’li müzisyen Garrett Dutton, Bitcoin cinsinden yaklaşık 424 bin dolar değerindeki emeklilik birikimini, indirdiği sahte bir uygulama nedeniyle kaybetti.
G.Love & Special Sauce grubunun solisti olan Dutton, dizüstü bilgisayarını yenilediği için Ledger uygulamasını indirmek isterken farkında olmadan uygulamanın sahte bir versiyonunu yüklediğini söyledi. “LeddgerLĭve” adıyla yayımlanan uygulamanın, denetimleri aşarak uygulama mağazasında yer aldığı belirtildi.
Müzisyen, uygulamaya 24 kelimelik kurtarma (seed) cümlesini girdikten hemen sonra tüm varlıklarının kaybolduğunu ifade etti. Olayın ardından Dutoon, sosyal medya platformu X üzerinden yardım çağrısında bulundu.
Olay sonrası Ledger, resmi uygulamaların yalnızca kendi internet siteleri üzerinden indirilebileceğini hatırlattı.
Kullanıcılar, özellikle “soğuk cüzdan” mantığına aykırı olarak internet bağlantılı cihazlarda 24 kelimelik kurtarma seed phrase girilmemesi gerektiğini vurgulayarak, olayın ciddi bir güvenlik hatasına işaret ettiğini belirtti.
Öte yandan yetkililer, kripto dolandırıcılıklarının artmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Yakın zamanda düzenlenen bir operasyonda 45 milyon dolarlık sahte yatırım ağı çökertilmişti.