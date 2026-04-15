https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/sahte-uygulama-indiren-unlu-muzisyen-yaklasik-500-bin-dolarlik-kripto-birikimini-kaybetti-1105027316.html

Sahte uygulama indiren ünlü müzisyen yaklaşık 500 bin dolarlık kripto birikimini kaybetti

ABD’li müzisyen Garrett Dutton, Bitcoin cinsinden yaklaşık 424 bin dolar değerindeki emeklilik birikimini, indirdiği sahte bir uygulama nedeniyle kaybetti. 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T11:44+0300

dünya

abd

kripto para

kripto para cüzdanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1f/1053297455_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_e095ff5e56ce56097f9263c51ba66b5a.jpg

G.Love & Special Sauce grubunun solisti olan Dutton, dizüstü bilgisayarını yenilediği için Ledger uygulamasını indirmek isterken farkında olmadan uygulamanın sahte bir versiyonunu yüklediğini söyledi. “LeddgerLĭve” adıyla yayımlanan uygulamanın, denetimleri aşarak uygulama mağazasında yer aldığı belirtildi.Müzisyen, uygulamaya 24 kelimelik kurtarma (seed) cümlesini girdikten hemen sonra tüm varlıklarının kaybolduğunu ifade etti. Olayın ardından Dutoon, sosyal medya platformu X üzerinden yardım çağrısında bulundu.Olay sonrası Ledger, resmi uygulamaların yalnızca kendi internet siteleri üzerinden indirilebileceğini hatırlattı. Kullanıcılar, özellikle “soğuk cüzdan” mantığına aykırı olarak internet bağlantılı cihazlarda 24 kelimelik kurtarma seed phrase girilmemesi gerektiğini vurgulayarak, olayın ciddi bir güvenlik hatasına işaret ettiğini belirtti.Öte yandan yetkililer, kripto dolandırıcılıklarının artmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Yakın zamanda düzenlenen bir operasyonda 45 milyon dolarlık sahte yatırım ağı çökertilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kripto-para-borsasi-musterilerine-yanlislikla-42-milyar-dolarlik-bitcoin-gonderdi-geri-almak-icin-1103388843.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

