Lavrov ve Arakçi, İran’ın nükleer programını görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BRICS Dışişleri Bakanları toplantısının yapıldığı Yeni Delhi’de bir araya geldi. 15.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede İran’ın nükleer programı, Batı Asya’daki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki iş birliği ele alındı.İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, taraflar İran’ın nükleer dosyasına ilişkin müzakerelerde gelinen son durumu ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.Lavrov ve Arakçi’nin ayrıca başta enerji ve ulaştırma olmak üzere Tahran ile Moskova arasındaki ortak projeler ve iş birliği alanlarını da görüştükleri belirtildi.
