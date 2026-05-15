Trump: İran uranyumu PR için

Trump, İran'dan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum elde etme amacının "her şeyden çok halkla ilişkiler için" olduğunu söyledi. Detaylar haberde...

2026-05-15T19:42+0300

Donald Trump, Çin ziyareti dönüşü yaklaşık 15 saatlik uçuş yolculuğunu sürdürdüğü başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere açıklamalarda bulunmaya devam etti. ABD Başkanı Trump, Fox News'e verdiği röportajda, bombalanmış nükleer tesislerin enkazının altında gömülü olduğu düşünülen 'uranyumu kurtarma görevinin,' ABD'nin 24 saat gözetim altında tutması nedeniyle gereksiz görülebileceğini söyledi.Trump, "O bölgede, o üç bölgede, günde 24 saat dokuz kameramız var. Neler olduğunu tam olarak biliyoruz. Kimse oraya yaklaşamadı bile" ifadelerini kullandı. Yine de, nihayetinde malzemeyi ülkeden çıkarmayı tercih edeceğini söyledi.Trump, "Aslında onu ele geçirirsem kendimi daha iyi hissederim" ifadelerini kullanırken ekledi: "Ama bence bu, başka bir şeyden çok PR (halkla ilişkiler) için."'Git gel yaşanıyor' Trump ayrıca, erişilemez olduğundan emin olmak için bölgeyi tekrar bombalama olasılığını da gündeme getirdi.ABD Başkanı, İran'ın malzemeyi teslim etmeyi kabul edip daha sonra görüşmelerin ilerleyen aşamalarında bir "git gel" yaşandığını söyledi.Trump, "Önce kabul ettiler, sonra geri aldılar ve tekrar kabul ettiler" dedi.

