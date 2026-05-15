Çevre felaketi yaratıyor: Pasifik’in dibindeki gemide neden hala 900 naaş var?
Pearl Harbor saldırısının üzerinden 85 yıl geçmesine rağmen, USS Arizona savaş gemisinin enkazında hala 900’den fazla askerin naaşı bulunuyor. Gemiden sızan... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
7 Aralık 1941’de Japonya’nın düzenlediği Pearl Harbor saldırısında vurularak infilak eden USS Arizona savaş gemisi, bugün hala 900’den fazla denizciye mezar olmaya devam ediyor. Saldırı anında gemide bulunan 1000'den fazla personelden sadece 335'i hayatta kalabilmişti. Geminin son canlı tanığı Lou Conter'ın 2024 Nisan ayında 102 yaşında hayatını kaybetmesiyle bir devir kapansa da, enkazın altındaki trajedi tazeliğini koruyor. Gelişmiş robotik teknolojilere rağmen, ABD makamları gemiyi "kutsal bir savaş mezarı" olarak nitelendirdiği için naaşları yüzeye çıkarmama kararı uyguluyor.Çevresel felaket kapıda: 500 yıllık petrol sızıntısı riskiUSS Arizona enkazı sadece tarihi bir anıt değil, aynı zamanda ciddi bir ekolojik tehdit unsuru. Geminin ambarlarında hala yaklaşık 1,5 milyon galon petrol bulunduğu tahmin ediliyor. Günümüzde dahi okyanusa sızmaya devam eden bu yakıtın, müdahale edilmediği takdirde Pasifik Okyanusu sularını önümüzdeki 500 yıl boyunca kirletmeye devam edebileceği belirtiliyor. Bilim insanları ve çevreciler, geminin yapısal bütünlüğünün bozulması durumunda büyük bir çevre felaketinin yaşanabileceği konusunda uyarıyor.Tarihi kırılma noktası: İkinci Dünya Savaşı’nın fitiliSaldırı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İkinci Dünya Savaşı'na resmen girmesine neden olan ana katalizör olmuştu. Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarına kadar uzanan bu kanlı sürecin başlangıç noktası olan Pearl Harbor, bugün küresel jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde yeniden hatırlanıyor. USS Arizona Anıtı, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için bugün geminin battığı noktanın tam üzerine inşa edilmiş durumda ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.Siyasetin gündeminde Pearl Harbor: Trump ve diplomatik tartışmalarGünümüzde Pearl Harbor mirası sadece askeri değil, siyasi bir tartışma konusu olmaya da devam ediyor. The Guardian’ın haberine göre, hayatta kalan son 19 gazinin bulunduğu bu hassas dönemde, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya Başbakanı ile yaptığı bir görüşme sırasında bu konuyla ilgili yaptığı şakalar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.
Pearl Harbor saldırısının üzerinden 85 yıl geçmesine rağmen, USS Arizona savaş gemisinin enkazında hala 900'den fazla askerin naaşı bulunuyor. Gemiden sızan 1.5 milyon galon petrolün Pasifik Okyanusu'nu 500 yıl daha kirletme riski taşıması çevresel bir alarm yaratıyor.
