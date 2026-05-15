TMSF İzmir'deki AVM'yi satışa çıkardı

TMSF, Point Bornova AVM ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. 15.05.2026, Sputnik Türkiye

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait varlıklardan oluşturulan Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa sundu.Point Bornova AVM işletmesine özgülenmiş 145 adet taşınmaz ile mal, hak ve varlıklardan oluşan ticari ve iktisadi bütünlük için muhammen bedel 1 milyar 700 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 170 milyon 20 bin TL tutarında teminat yatırması gerekiyor.İhale süreci, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek. Tekliflerin en geç 16 Haziran 2026 tarihi saat 16:00'ya kadar Satış Komisyonu'na teslim edilmesi bekleniyor. İhale ise 17 Haziran 2026 tarihinde saat 14:00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde yapılacak.Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması durumunda, Fon Kurulu kararıyla ihaleye pazarlık usulü ile devam edilebilecek. Bu durumda pazarlık aşamasının 19 Haziran 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.Yatırımcılar, Point Bornova AVM ile ilgili tesis ziyareti ve bilgi odası imkanlarından 20 Mayıs 2026 ile 15 Haziran 2026 tarihleri arasında yararlanabilecek. İhaleyi kazanan tarafın ihale bedelini ve yüzde 20 oranındaki KDV tutarını peşin olarak ödemesi şartı bulunuyor.

