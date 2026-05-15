TMO’nun kiraladığı depolarda tonlarca buğday kayıp

“Bize bir yerden bir açıklama gelmedi. Bu bir hırsızlıksa bunun zaten bir açıklaması olmaz. Konya Çumra’da 10 Kasım 2023’te 7 bin 500 ton, Mardin Kızıltepe’de 2025’te 137 bin ton, Gaziantep Islahiye’de aynı şekilde 100 milyonluk bir başka hadise. Yani bütün bunlar maalesef yaşanan hadiseler ve söylediğimiz ciddi miktarlarda. Bununla ilgili toprak mahsulleri ofisiyle görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler neticesinde bize dediler ki beş altı depoda böyle sıkıntılar var, çözülecek. Ama sanıyorum 357 tane toprak mahsulleri ofisine bağlı depo vardı. Bunların 5-6’sının sıkıntılı olduğunu ifade ediyorlar. Konya Çumra ile ilgili 1 kişi tutuklanmış, Mardin Kızıltepe’de 9 kişi tutuklanmış, iddia edilen kamu zararı 1 milyar seviyesinde. Yine Konya Yunak’ta savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve inceleme başlatılmış. Gaziantep Islahiye’de ise 100 milyon TL civarında bir zarar var. Ben soru önergeleri verdim, bunlarla ilgili bakanlıktan nasıl bir cevabın geleceğini bekliyoruz. Buraya teslim edilen mallar ya TMO’ya direkt satılmış oluyor ya da ileriki tarihte satışı gerçekleşecek mallar oluyor.”