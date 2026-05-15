https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/tmonun-kiraladigi-depolarda-tonlarca-bugday-kayip-1105757866.html
TMO’nun kiraladığı depolarda tonlarca buğday kayıp
TMO’nun kiraladığı depolarda tonlarca buğday kayıp
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç oldu. Kılıç, TMO’ya... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T11:48+0300
2026-05-15T11:48+0300
2026-05-15T11:48+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
mardin
gaziantep
antalya
saadet partisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kiraladığı depolarda son üç yılda toplam 151 bin 100 ton buğday kaybolduğunu açıkladı. Kılıç, Konya, Mardin ve Gaziantep'teki depolarda tespit edilen kayıpların münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.Yeri ve Zamanı’na konuk olan ve gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan Kılıç, şöyle konuştu:
mardin
gaziantep
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, toprak mahsulleri ofisi (tmo), mardin, gaziantep, antalya, saadet partisi
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, toprak mahsulleri ofisi (tmo), mardin, gaziantep, antalya, saadet partisi
TMO’nun kiraladığı depolarda tonlarca buğday kayıp
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç oldu. Kılıç, TMO’ya bağlı depolardan kaybolan buğdaylarla ilgili iddialarını anlattı.
Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kiraladığı depolarda son üç yılda toplam 151 bin 100 ton buğday kaybolduğunu açıkladı. Kılıç, Konya, Mardin ve Gaziantep'teki depolarda tespit edilen kayıpların münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
Yeri ve Zamanı’na konuk olan ve gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan Kılıç, şöyle konuştu:
“Bize bir yerden bir açıklama gelmedi. Bu bir hırsızlıksa bunun zaten bir açıklaması olmaz. Konya Çumra’da 10 Kasım 2023’te 7 bin 500 ton, Mardin Kızıltepe’de 2025’te 137 bin ton, Gaziantep Islahiye’de aynı şekilde 100 milyonluk bir başka hadise. Yani bütün bunlar maalesef yaşanan hadiseler ve söylediğimiz ciddi miktarlarda. Bununla ilgili toprak mahsulleri ofisiyle görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler neticesinde bize dediler ki beş altı depoda böyle sıkıntılar var, çözülecek. Ama sanıyorum 357 tane toprak mahsulleri ofisine bağlı depo vardı. Bunların 5-6’sının sıkıntılı olduğunu ifade ediyorlar. Konya Çumra ile ilgili 1 kişi tutuklanmış, Mardin Kızıltepe’de 9 kişi tutuklanmış, iddia edilen kamu zararı 1 milyar seviyesinde. Yine Konya Yunak’ta savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve inceleme başlatılmış. Gaziantep Islahiye’de ise 100 milyon TL civarında bir zarar var. Ben soru önergeleri verdim, bunlarla ilgili bakanlıktan nasıl bir cevabın geleceğini bekliyoruz. Buraya teslim edilen mallar ya TMO’ya direkt satılmış oluyor ya da ileriki tarihte satışı gerçekleşecek mallar oluyor.”