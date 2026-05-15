Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemeleri kuruldu

Hakimler ve Savcılar Kurulunun, yeni kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerini belirlemesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 15.05.2026, Sputnik Türkiye

Yeni kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesi teklifine ilişkin 13 Mayıs tarihli yazısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca görüşüldü.Genel Kurul, Sandıklı ilçesinin Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçeleri" olarak belirlenmesine, Serik ilçesinin Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Serik Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Serik ilçesi" olarak belirlenmesine, Suşehri ilçesinin Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Suşehri Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Suşehri, Akıncılar, Gölova, İmranlı ve Koyulhisar ilçeleri" olarak belirlenmesine, Ortaca ilçesinin Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Ortaca Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri" olarak belirlenmesine karar verdi.Karar, belirtilen mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanacak.Adalet Bakanı Gürlek'ten paylaşımAdalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

