Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/bakan-gurlek-duyurdu-35-ilde-operasyon-5-bin-151-internet-sitesine-erisim-engellendi-1105661083.html
Bakan Gürlek duyurdu: 35 ilde operasyon, 5 bin 151 internet sitesine erişim engellendi, 108 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: 35 ilde operasyon, 5 bin 151 internet sitesine erişim engellendi, 108 gözaltı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T10:07+0300
2026-05-12T10:07+0300
türki̇ye
ankara
adalet bakanlığı
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
yasadışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105014811_0:31:1600:931_1920x0_80_0_0_9712e82fec0f3f68683db10e414bab80.jpg
Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul merkezli 35 ildeki operasyona ilişkin detayları paylaştı.Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyonun, suç odaklarına karşı verdikleri mücadelenin en büyük teminatı olduğunu belirtti.35 ilde operasyonBakan Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:Operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yürekten teşekkür eden Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/yasadisi-bahis-reklami-yapan-51-hesaba-erisim-engeli-getirildi-supheliler-araniyor-1104044006.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105014811_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_3abb6c2945763a8938d3ea2595fcc1f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, adalet bakanlığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, yasadışı bahis
ankara, adalet bakanlığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, yasadışı bahis

Bakan Gürlek duyurdu: 35 ilde operasyon, 5 bin 151 internet sitesine erişim engellendi, 108 gözaltı

10:07 12.05.2026
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
© AA / Arda Küçükkaya
Abone ol
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul merkezli 35 ildeki operasyona ilişkin detayları paylaştı.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyonun, suç odaklarına karşı verdikleri mücadelenin en büyük teminatı olduğunu belirtti.

35 ilde operasyon

Bakan Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5 bin 151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır."
Operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yürekten teşekkür eden Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Yasadışı bahis oynayan 50 bin kişiye ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
TÜRKİYE
Yasadışı bahis reklamı yapan 51 hesaba erişim engeli getirildi: Şüpheliler aranıyor
6 Mart, 02:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала