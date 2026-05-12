Bakan Gürlek duyurdu: 35 ilde operasyon, 5 bin 151 internet sitesine erişim engellendi, 108 gözaltı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T10:07+0300
Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul merkezli 35 ildeki operasyona ilişkin detayları paylaştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul merkezli 35 ildeki operasyona ilişkin detayları paylaştı.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyonun, suç odaklarına karşı verdikleri mücadelenin en büyük teminatı olduğunu belirtti.
Bakan Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5 bin 151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır."
Operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yürekten teşekkür eden Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.