Sanchez: Tarihin doğru tarafında olma inancıyla Eurovision’u boykot ediyoruz
2026-05-15T17:58+0300
Sanchez, X platformundan yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada, İspanya’nın bu yıl Avusturya’nın Viyana şehrinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer almayacağını hatırlatarak, "tarihin doğru tarafında olma inancıyla" yarışmayı boykot etme kararı aldıklarını ifade etti."İsrail’in soykırımı ve yasa dışı savaşı karşısında sessizlik bir seçenek değildir” değerlendirmesinde bulunan Sanchez, bu nedenle Gazze’de ve Lübnan’da olanlara kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.Yarışmanın finali yarın düzenlenecekBu sene Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde devam ediyor.İsrail'in yarışmaya katılımına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.İlk yarı finali 12 Mayıs, ikinci yarı finali 14 Mayıs'ta yapılan yarışmanın finali ise yarın düzenlenecek.
17:58 15.05.2026
© Diego RadamesPedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "tarihin doğru tarafında yer almak" için Gazze'deki soykırımını sürdüren İsrail'in katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etme kararı aldıklarını bildirdi ve "Sessizlik bir seçenek değildir" ifadelerini kullandı.
Sanchez, X platformundan yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada, İspanya’nın bu yıl Avusturya’nın Viyana şehrinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer almayacağını hatırlatarak, "tarihin doğru tarafında olma inancıyla" yarışmayı boykot etme kararı aldıklarını ifade etti.
"İsrail’in soykırımı ve yasa dışı savaşı karşısında sessizlik bir seçenek değildir” değerlendirmesinde bulunan Sanchez, bu nedenle Gazze’de ve Lübnan’da olanlara kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

Yarışmanın finali yarın düzenlenecek

Bu sene Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde devam ediyor.
İsrail'in yarışmaya katılımına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.
Türkiye, Eurovision şarkı yarışmasına en son 2012 yılında Can Bonomo ve 'Love Me Back' şarkısıyla katıldı. Oylama sistemine yönelik eleştiriler nedeniyle Türkiye bir daha yarışmaya katılmadı.
İlk yarı finali 12 Mayıs, ikinci yarı finali 14 Mayıs'ta yapılan yarışmanın finali ise yarın düzenlenecek.
DÜNYA
Kneecap, Massive Attack, Roger Waters ve binden fazla müzisyen ve grup İsrail nedeniyle Eurovision boykotuna katıldı
23 Nisan, 13:44
