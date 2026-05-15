https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/sanchez-tarihin-dogru-tarafinda-olma-inanciyla-eurovisionu-boykot-ediyoruz-1105769702.html
Sanchez: Tarihin doğru tarafında olma inancıyla Eurovision’u boykot ediyoruz
Sanchez: Tarihin doğru tarafında olma inancıyla Eurovision’u boykot ediyoruz
Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "tarihin doğru tarafında yer almak" için Gazze'deki soykırımını sürdüren İsrail'in katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nı... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T17:58+0300
2026-05-15T17:58+0300
2026-05-15T17:58+0300
dünya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
eurovision
gazze
i̇srail
eurovision şarkı yarışması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104491740_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_118922e897b8a6ac4d56ac931c371491.jpg
Sanchez, X platformundan yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada, İspanya’nın bu yıl Avusturya’nın Viyana şehrinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer almayacağını hatırlatarak, "tarihin doğru tarafında olma inancıyla" yarışmayı boykot etme kararı aldıklarını ifade etti."İsrail’in soykırımı ve yasa dışı savaşı karşısında sessizlik bir seçenek değildir” değerlendirmesinde bulunan Sanchez, bu nedenle Gazze’de ve Lübnan’da olanlara kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.Yarışmanın finali yarın düzenlenecekBu sene Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde devam ediyor.İsrail'in yarışmaya katılımına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.İlk yarı finali 12 Mayıs, ikinci yarı finali 14 Mayıs'ta yapılan yarışmanın finali ise yarın düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/kneecap-massive-attack-roger-waters-ve-binden-fazla-muzisyen-ve-grup-israil-nedeniyle-eurovision-1105234954.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104491740_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f187cc7d8cad4ad5e1970dc3fd7c24e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, eurovision, gazze, i̇srail, eurovision şarkı yarışması
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, eurovision, gazze, i̇srail, eurovision şarkı yarışması
Sanchez: Tarihin doğru tarafında olma inancıyla Eurovision’u boykot ediyoruz
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "tarihin doğru tarafında yer almak" için Gazze'deki soykırımını sürdüren İsrail'in katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etme kararı aldıklarını bildirdi ve "Sessizlik bir seçenek değildir" ifadelerini kullandı.
Sanchez, X platformundan yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada, İspanya’nın bu yıl Avusturya’nın Viyana şehrinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer almayacağını hatırlatarak, "tarihin doğru tarafında olma inancıyla" yarışmayı boykot etme kararı aldıklarını ifade etti.
"İsrail’in soykırımı ve yasa dışı savaşı karşısında sessizlik bir seçenek değildir” değerlendirmesinde bulunan Sanchez, bu nedenle Gazze’de ve Lübnan’da olanlara kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.
Yarışmanın finali yarın düzenlenecek
Bu sene Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde devam ediyor.
İsrail'in yarışmaya katılımına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.
Türkiye, Eurovision şarkı yarışmasına en son 2012 yılında Can Bonomo ve 'Love Me Back' şarkısıyla katıldı. Oylama sistemine yönelik eleştiriler nedeniyle Türkiye bir daha yarışmaya katılmadı.
İlk yarı finali 12 Mayıs, ikinci yarı finali 14 Mayıs'ta yapılan yarışmanın finali ise yarın düzenlenecek.