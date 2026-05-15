UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: İki yerleşim daha ele geçirildi
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor. 15.05.2026, Sputnik Türkiye
14:01 15.05.2026 (güncellendi: 14:09 15.05.2026)
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Zaporojye Bölgesi’nde Çarivnoye ve Harkov Bölgesi’nde Çaykovka yerleşim birimlerini düşman güçlerinden temizlendi.

Rus birliklerinin, Çarivnoye köyünü özgürleştirmesiyle, Orehovo şehri istikametindeki Ukrayna savunmasını delmiş olduğu kaydedildi. Cephe hattı yakınında yer alan Orehovo stratejik öneme sahip.

Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, bu süre içerisinde kontrol altına alınan yerleşim birimi sayısının üç olduğunu kaydetti.
Ayrıca Rus ordusunun, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak Kinjalhipersonik füze dahil yüksek hassasiyetli silahlarla bir yoğun ve 2 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:
Ukrayna askeri sanayisi işletmeleri;
Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve yakıt tesisleri;
Ukrayna ordusunun kullandığı kara ve deniz ulaşım altyapısı tesisleri;
Askeri hava üsleri;
Mühimmat ve yakıt depoları;
İHA imalat, depolanma ve fırlatma yerler;
Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları.
Ukrayna ordusunun 8 bin 785 askeri etkisiz hale getirilirken aralarında çok sayıda tank olmak üzere 81 zırhlı savaş aracı ve 2 adet hücumbot imha edildi.
Lavrov: Ukrayna, BM resmi dilinin yasak olduğu tek ülke
11:25
