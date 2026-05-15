https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-iki-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1105763756.html
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: İki yerleşim daha ele geçirildi
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: İki yerleşim daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor. 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T14:01+0300
2026-05-15T14:01+0300
2026-05-15T14:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye
harkov
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105309720_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6943d4a146995a7e52baab244a26edf6.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Zaporojye Bölgesi’nde Çarivnoye ve Harkov Bölgesi’nde Çaykovka yerleşim birimlerini düşman güçlerinden temizlendi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, bu süre içerisinde kontrol altına alınan yerleşim birimi sayısının üç olduğunu kaydetti.Ayrıca Rus ordusunun, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak Kinjalhipersonik füze dahil yüksek hassasiyetli silahlarla bir yoğun ve 2 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:Ukrayna ordusunun 8 bin 785 askeri etkisiz hale getirilirken aralarında çok sayıda tank olmak üzere 81 zırhlı savaş aracı ve 2 adet hücumbot imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/lavrov-ukrayna-bm-resmi-dilinin-yasak-oldugu-tek-ulke-1105757476.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105309720_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44725f2964cf1f7f6fdc4059dd747b01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: İki yerleşim daha ele geçirildi
14:01 15.05.2026 (güncellendi: 14:09 15.05.2026)
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Zaporojye Bölgesi’nde Çarivnoye ve Harkov Bölgesi’nde Çaykovka yerleşim birimlerini düşman güçlerinden temizlendi.
Rus birliklerinin, Çarivnoye köyünü özgürleştirmesiyle, Orehovo şehri istikametindeki Ukrayna savunmasını delmiş olduğu kaydedildi. Cephe hattı yakınında yer alan Orehovo stratejik öneme sahip.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, bu süre içerisinde kontrol altına alınan yerleşim birimi sayısının üç olduğunu kaydetti.
Ayrıca Rus ordusunun, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak Kinjalhipersonik füze dahil yüksek hassasiyetli silahlarla bir yoğun ve 2 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:
Ukrayna askeri sanayisi işletmeleri;
Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve yakıt tesisleri;
Ukrayna ordusunun kullandığı kara ve deniz ulaşım altyapısı tesisleri;
Mühimmat ve yakıt depoları;
İHA imalat, depolanma ve fırlatma yerler;
Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları.
Ukrayna ordusunun 8 bin 785 askeri etkisiz hale getirilirken aralarında çok sayıda tank olmak üzere 81 zırhlı savaş aracı ve 2 adet hücumbot imha edildi.