Lavrov: Ukrayna, BM resmi dilinin yasak olduğu tek ülke
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler'in (BM) resmi dilinin, hayatın her alanında kullanılmasının yasak olduğu tek ülke olduğunu... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler’in (BM) resmi dilinin, hayatın her alanında kullanılmasının yasak olduğu tek ülke olduğunu belirtti.
BRICS dışişleri bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Lavrov, “Ukrayna, BM’nin resmi dili olan bir dilin, hayatın her alanında tamamen yasaklandığı tek ülke” ifadesini kullandı.
Kiev ile iletişim kuran birçok Batı temsilcisinin, dil ve din konusunda ortak medeniyet kurallarına yeniden uyulması gerekliliğinden hiç bahsetmediğini söyleyen Rus Bakan şunu dedi:
“Arap ülkelerinde İbranice ile ilgili bir sorun yok, İsrail'de de Arapça veya Farsça ile ilgili bir sorun yok. Dünyanın neresine bakarsanız bakın, farklı dinler, gelenekler ve medeniyetler bir arada var oluyor. Ancak Ukrayna'da bu mümkün.”
‘Zelensky, Avrupa'nın yeni Führer'i’
Almanya’nın, Avrupa'da Nazizmi destekleme hareketine bir kez daha öncülük ettiğini dile getiren Lavrov, “Şimdi Führer rolü Başkan Zelenskiy’e verildi. Onun himayesi altında yeni Avrupalılar birliği hayata geçiriliyor ve Almanya bu süreçte öncü ve proaktif bir rol oynuyor” yorumunda bulundu.
Bunun kaygılandırıcı ve tarihi hatırlattığını söyleyen Rus diplomat, şunu ekledi:
“Bu öykülerin nasıl bittiğini bildiğimiz ve bu öykülerin başka bir sonunun olamayacağı gerçeği, kaygıyı bir nebze olsun hafifletiyor.”