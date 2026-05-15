Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı: 205 Rus esir asker geri getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 205 Rus askerinin geri getirildiğini belirtti. 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T10:29+0300
10:29 15.05.2026
© Sputnik / Алексей ФилипповUkrayna-Rusya esir takası
Ukrayna-Rusya esir takası
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 205 Rus askerinin geri getirildiğini belirtti.
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takasıgerçekleştirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 205 Rus asker geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 205 savaş esiri teslim edildi” ifadesi kullanıldı.
Özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin şu anda Belarus’taolup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade edildi. Geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) takas sürecinde arabulucu rolü üstlendiği ifade edildi.
Bir önceki takas 24 Nisan'da gerçekleşmişti. Moskova’ya 193 asker iade edilirken Kiev’e aynı sayıda esir teslim edilmişti.
