İran’dan BM yapısında reform talebi: ‘Yaptırımlar temel insan haklarını yok ediyor’
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) yapısında köklü bir reform yapılması çağrısında bulundu. 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T10:03+0300
2026-05-15T10:12+0300
10:03 15.05.2026 (güncellendi: 10:12 15.05.2026)
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) yapısında köklü bir reform yapılması çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, tek taraflı yaptırımları “ekonomik terör” olarak nitelendirerek BRICS'in bu duruma karşı mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.
BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısının ikinci gününde konuşan Arakçi, uluslararası sisteme ve küresel güç dengelerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Arakçi'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

‘Yaptırımlar birer silaha dönüştü’

Günümüzde uygulanan yaptırımların nitelik değiştirdiğini belirten Arakçi, “Bugün yaptırımlar, temel insan haklarını yok eden bir silaha dönüşmüştür" ifadesini kullandı.
İranlı Bakan, tek taraflı yaptırımları "ekonomik terör" olarak tanımlayarak, bu durumla mücadelenin BRICS'in en önemli misyonlarından biri olduğunu vurguladı.

‘Kozmetik değişiklik değil, köklü reform’

BM’nin mevcut yapısını sert bir dille eleştiren Arakçi, İran'ın BM yapısında ciddi bir reform talep ettiğini belirtti.
Bu reformun sadece şekilsel veya kozmetik değişikliklerle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çeken Bakan, “Sadece görünüşte değişiklikler değil, gücün adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak ciddi bir yapısal reform talep ediyoruz” dedi.

‘Tüm dünyanın çıkarlarını temsil etmeli’

BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut küresel gerçekleri yansıtmadığını savunan Arakçi, konseyin tüm bölgeleri ve kıtaları adil bir şekilde temsil etmesi gerektiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı, küresel güvenliğin ve istikrarın sağlanması için Güvenlik Konseyi'nin yalnızca belirli bir grup ülkenin çıkarlarına hizmet etmeyi bırakması gerektiğinin altını çizdi.
