https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/irandan-bm-yapisinda-reform-talebi-yaptirimlar-temel-insan-haklarini-yok-ediyor-1105754419.html

İran’dan BM yapısında reform talebi: ‘Yaptırımlar temel insan haklarını yok ediyor’

İran’dan BM yapısında reform talebi: ‘Yaptırımlar temel insan haklarını yok ediyor’

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) yapısında köklü bir reform yapılması çağrısında bulundu. 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T10:03+0300

2026-05-15T10:03+0300

2026-05-15T10:12+0300

dünya

i̇ran

abbas arakçi

brics

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi

reform

yaptırımlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105754261_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_d03ceadef4a247053ffe3c5cdc1a7552.jpg

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, tek taraflı yaptırımları “ekonomik terör” olarak nitelendirerek BRICS'in bu duruma karşı mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısının ikinci gününde konuşan Arakçi, uluslararası sisteme ve küresel güç dengelerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.Arakçi'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:‘Yaptırımlar birer silaha dönüştü’Günümüzde uygulanan yaptırımların nitelik değiştirdiğini belirten Arakçi, “Bugün yaptırımlar, temel insan haklarını yok eden bir silaha dönüşmüştür" ifadesini kullandı.İranlı Bakan, tek taraflı yaptırımları "ekonomik terör" olarak tanımlayarak, bu durumla mücadelenin BRICS'in en önemli misyonlarından biri olduğunu vurguladı.‘Kozmetik değişiklik değil, köklü reform’BM’nin mevcut yapısını sert bir dille eleştiren Arakçi, İran'ın BM yapısında ciddi bir reform talep ettiğini belirtti. Bu reformun sadece şekilsel veya kozmetik değişikliklerle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çeken Bakan, “Sadece görünüşte değişiklikler değil, gücün adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak ciddi bir yapısal reform talep ediyoruz” dedi.‘Tüm dünyanın çıkarlarını temsil etmeli’BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut küresel gerçekleri yansıtmadığını savunan Arakçi, konseyin tüm bölgeleri ve kıtaları adil bir şekilde temsil etmesi gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı, küresel güvenliğin ve istikrarın sağlanması için Güvenlik Konseyi'nin yalnızca belirli bir grup ülkenin çıkarlarına hizmet etmeyi bırakması gerektiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/analist-lamesa-biyolaboratuvar-sorusturmasi-derin-devlet-icindeki-hesaplasmanin-bir-parcasi-1105752533.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, abbas arakçi, brics, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi, reform, yaptırımlar