https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/rubio-iranlilar-ic-politikamizi-kullanarak-onu-kotu-bir-anlasmaya-zorlayacaklarini-dusunuyorlarsa-1105749610.html
Rubio: İranlılar iç politikamızı kullanarak onu kötü bir anlaşmaya zorlayacaklarını düşünüyorlarsa, bu olmayacak
Rubio: İranlılar iç politikamızı kullanarak onu kötü bir anlaşmaya zorlayacaklarını düşünüyorlarsa, bu olmayacak
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD'de yükselen benzin fiyatlarını müzakereler için 'koz olarak' kullanmasına izin vermeyeceğini söyledi 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T04:26+0300
2026-05-15T04:26+0300
2026-05-15T04:26+0300
dünya
abd
marco rubio
i̇ran
amerikan otomobil birliği (aaa)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101225083_0:0:744:420_1920x0_80_0_0_e719e62a3fcbbaa95f780963f338aaf6.png
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD'deki yüksek benzin fiyatlarının İran'ın ABD ile tavizler elde etmesine ve daha iyi bir anlaşma yapmasına yardımcı olmayacağını söyledi.Yaptığı açıklamada Rubio, şu ifadeleri kullandı:Amerikan Otomobil Birliği'ne (AAA) göre, 14 Mayıs'ta ABD'de bir galon benzinin ortalama fiyatı 4.53 dolara yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/arakci-40-gun-boyunca-bizimle-savastilar-ve-sonucu-gorduler-1105749496.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101225083_30:0:685:491_1920x0_80_0_0_f9e3ef400931ed9174d38d4e0c77aff8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, marco rubio, i̇ran, amerikan otomobil birliği (aaa)
abd, marco rubio, i̇ran, amerikan otomobil birliği (aaa)
Rubio: İranlılar iç politikamızı kullanarak onu kötü bir anlaşmaya zorlayacaklarını düşünüyorlarsa, bu olmayacak
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD'de yükselen benzin fiyatlarını müzakereler için 'koz olarak' kullanmasına izin vermeyeceğini söyledi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD'deki yüksek benzin fiyatlarının İran'ın ABD ile tavizler elde etmesine ve daha iyi bir anlaşma yapmasına yardımcı olmayacağını söyledi.
Yaptığı açıklamada Rubio, şu ifadeleri kullandı:
"İranlılar iç politikamızı kullanarak onu kötü bir anlaşmaya zorlayacaklarını düşünüyorlarsa, bu olmayacak. Doğalgaz fiyatlarını dünyanın diğer bazı bölgelerine göre daha düşük tutmak için olağanüstü önlemler aldık ve fiyatlar düşecek"
Amerikan Otomobil Birliği'ne (AAA) göre, 14 Mayıs'ta ABD'de bir galon benzinin ortalama fiyatı 4.53 dolara yükseldi.