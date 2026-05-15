Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/arakci-40-gun-boyunca-bizimle-savastilar-ve-sonucu-gorduler-1105749496.html
Arakçi: 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler
Arakçi: 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Washington’un askeri baskıyla sonuç alamayacağını... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T03:15+0300
2026-05-15T03:15+0300
dünya
abd
i̇ran
abbas arakçi
donald trump
brics
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0b/1104940753_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_1c3a596730d732aec528a224026f6115.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında İran basınına ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatma yönündeki tehditlerini yorumladı.Açıklamasında Arakçi, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/trump-si-abd-gerileyen-bir-ulke-derken-biden-donemini-kast-ediyordu-1105749166.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0b/1104940753_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_daa6297d7b8255d815ef6497ab74bffd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, abbas arakçi, donald trump, brics
abd, i̇ran, abbas arakçi, donald trump, brics

Arakçi: 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler

03:15 15.05.2026
© AA / İran Dışişleri Bakanlığı/Handoutİran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
İran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2026
© AA / İran Dışişleri Bakanlığı/Handout
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Washington’un askeri baskıyla sonuç alamayacağını söyleyerek, "40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında İran basınına ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatma yönündeki tehditlerini yorumladı.
Açıklamasında Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

Bu tehditlere alışkınız. Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar, ancak kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar.

40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler. Her ne kadar mantığa yönelecekleri umulmasa da sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler.

Liderler, Pekin'de tarihi Gök Tapınağı'nı ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2026
DÜNYA
Trump: Şi, 'ABD gerileyen bir ülke' derken Biden dönemini kast ediyordu
02:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала