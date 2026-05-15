Arakçi: 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Washington'un askeri baskıyla sonuç alamayacağını...
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Washington’un askeri baskıyla sonuç alamayacağını söyleyerek, "40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında İran basınına ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatma yönündeki tehditlerini yorumladı.
Açıklamasında Arakçi, şu ifadeleri kullandı:
Bu tehditlere alışkınız. Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar, ancak kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar.
40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler. Her ne kadar mantığa yönelecekleri umulmasa da sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler.