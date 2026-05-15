Ortadoğu'da tarihi dönüm noktası: Suudi Arabistan'dan İran'a 'Helsinki modeli' teklifi

Suudi Arabistan, İran ile yaşanan kronik gerilimi bitirmek için Soğuk Savaş'ın efsanevi "Helsinki Anlaşmaları" modelini masaya yatırdı. Bölgesel bir... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T11:59+0300

Suudi Arabistan, bölgedeki istikrarı kalıcı hale getirmek amacıyla İran ve diğer komşu ülkeleri kapsayan kapsamlı bir saldırmazlık paktı için kolları sıvadı. Financial Times’ın haberine göre Riyad yönetimi, 1975 yılında Doğu ve Batı blokları arasındaki tansiyonu düşüren Helsinki Anlaşmaları'nı kendisine rehber edindi. Bu yeni güvenlik çerçevesi, sınırların karşılıklı tanınmasını, insan haklarına saygıyı ve ekonomik iş birliğini esas alıyor. Avrupa başkentleri bu girişime tam destek verirken, projenin bölgedeki askeri hareketliliği minimize etmesi bekleniyor.İsrail ve ABD’nin tutumu merak konusu: Hürmüz Boğazı bilmecesiRiyad’ın bu diplomatik atağı, bölgedeki dengeleri kökten sarsabilir. Ancak İsrail ve ABD'nin, İran’ın bölgedeki nüfuzunu meşrulaştırabilecek böylesi bir resmi anlaşmaya sıcak bakıp bakmayacağı henüz netleşmiş değil. Özellikle dünyanın en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol yetkisi ve İran’ın buradaki ücretlendirme mekanizması, anlaşmanın önündeki en büyük teknik engel olarak görülüyor. Tahran ise daha önce bölgedeki ABD askeri üsleri kapatılmadan kalıcı bir barışın zor olduğunu savunmuştu.Körfez'de İran çatlağı: Riyad ve Abu Dabi arasındaki farklılıklarİran ile yürütülen gizli diplomaside Körfez ülkeleri arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’a karşı daha sert bir askeri tutum sergilerken, Suudi Arabistan çatışmanın İran’ı daha agresif hale getireceği endişesiyle diplomatik çözüme odaklanmış durumda. Bir CIA raporu, savaş sonrası İran’ın balistik füze kapasitesini koruduğunu ve yönetimde bir çöküş emaresi bulunmadığını ortaya koyarken; bu veriler, Suudi Arabistan’ın neden saldırmazlık paktı için bastırdığını açıklar nitelikte.İsrail ile i̇lişkilerde makas açılıyor: Demir Kubbe i̇ddiasıBölge siyasetindeki bir diğer kritik gelişme ise İsrail ile olan ilişkilerde yaşanıyor. Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi, son dönemde İsrail’e yönelik eleştiri dozunu artırırken; BAE’nin Tel Aviv ile yakınlaşması dikkat çekiyor. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail’in BAE’ye Demir Kubbe savunma sistemi gönderdiğini iddia etti. Hatta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun BAE'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği öne sürülse de bu bilgi Abu Dabi tarafından yalanlandı.

