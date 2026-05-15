Hindistan'dan şok 'altın' kararı: Başbakan Modi halktan 1 yıl sabır i̇stedi

İran-İsrail savaşı sonrası tırmanan enerji krizi ve döviz darboğazı nedeniyle Hindistan’da radikal bir dönem başladı. Başbakan Narendra Modi, ülke ekonomisini... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

İran ve İsrail arasındaki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla küresel petrol fiyatları %70 oranında yükseldi. Bu durum, enerji ihtiyacının %85’ini ithal eden Hindistan ekonomisi üzerinde devasa bir yük oluşturdu. Başbakan Narendra Modi, 10 Mayıs'ta yaptığı tarihi ulusa sesleniş konuşmasında, halkı vatanseverlik görevine çağırdı. Modi, "Ülkenin çıkarları doğrultusunda, düğün gibi özel etkinliklerde dahi bir yıl boyunca altın takı satın almamaya karar vermemiz gerekiyor" diyerek, döviz çıkışını durdurmayı hedeflediklerini belirtti.Vergi oranları katlandı: Altın i̇thalatı kıskaca alındıModi'nin çağrısından sadece üç gün sonra, hükümet altın ithalat vergisi oranını %6’dan %15’e yükselttiğini duyurdu. Geçtiğimiz mali yılda 72 milyar dolarlık değerli metal ithal eden Hindistan için bu karar, cari açık ile mücadelede kritik bir adım olarak görülüyor. Hem petrol hem de altın alımlarının ABD doları ile yapılması, Hindistan Rupisi üzerindeki değer kaybı baskısını artırıyor. Uzmanlar, artan dolar talebinin enflasyonu tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.Kuyumculuk sektörü alarm veriyor: Pandemiden daha kötüHindistan’da mücevher sektörü alınan kararlar sonrası büyük bir panik yaşıyor. Yeni Delhi merkezli kuyumcular, "Bu dönem bizim için Covid-19 döneminden daha ağır" ifadelerini kullanırken, işletmelerin bir yıl boyunca satış yapmadan ayakta kalamayacağından endişe ediliyor. Hindistan Altın Politikası Merkezi verilerine göre ülke, altının %90'ından fazlasını dışarıdan alıyor ve her yıl yaklaşık 700 ton altın ithalatı gerçekleştiriliyor.Sadece altın değil: Tüketim alışkanlıkları değişiyorHükümetin tasarruf planı sadece altınla sınırlı değil. Ekonomik kriz ve artan enerji maliyetleri nedeniyle halktan; toplu taşıma kullanmaları, evden çalışma modeline geçmeleri, yurtdışı seyahatleri kısıtlamaları ve mutfaklarda kızartma yağı kullanımını azaltmaları istendi. Altın fiyatları ons başına 5 bin doları aşarak rekor kırarken, Hindistan'ın bu radikal hamlesinin küresel piyasalarda talebi düşürüp düşürmeyeceği ise merak konusu.

