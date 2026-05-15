https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/mugladan-filistine-su-destegi-teknik-is-birligi-basliyor-1105770313.html
Muğla’dan Filistin’e su desteği: Teknik iş birliği başlıyor
Muğla’dan Filistin’e su desteği: Teknik iş birliği başlıyor
Sputnik Türkiye
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü, Filistin’de yaşanan su altyapısı sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla uluslararası teknik iş... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T18:13+0300
2026-05-15T18:13+0300
2026-05-15T18:13+0300
türki̇ye
muğla
su
yardım
insani yardım
sosyal yardım
insani yardım
insani yardım çalışanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105770158_0:17:1075:622_1920x0_80_0_0_71a378e855821fe0906cf853e278b85a.png
Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı olağan toplantısında görüşülen gündem maddesi kapsamında, Filistin’in Bethlehem, Beit Jala ve Beit Sahour kentlerine hizmet veren Su Temini ve Kanalizasyon Kurumu (WSSA) ile ortak çalışmalar yürütülmesi planlandı.İş birliği kapsamında ön ödemeli su sayaç sistemlerinin kurulması, su kayıplarının azaltılması, teknik bilgi paylaşımı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların bütçesinin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı, teknik koordinasyonun ise MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği belirtildi.Sürecin, MUSKİ’nin Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı bünyesinde faaliyet gösteren Küresel Su Operatörleri İşbirliği Ağı’na (GWOPA) üyeliği kapsamında yürütüldüğü kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonucunda iki kurum arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliği konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.Bethlehem Su ve Kanalizasyon İdaresi (WSSA) Genel Müdürü Akram Nassar, Muğla'yla kurulacak iş birliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, şehirlerinde ciddi altyapı sorunları bulunduğunu söyledi. Nassar, Türkiye’de yapılan görüşmeler sayesinde sorunların ortak akılla çözülmesini hedeflediklerini dile getirdi.Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Filistin’e yönelik dayanışmanın yalnızca teknik değil aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Başkan Aras, kayıp-kaçak yönetimi, afet dayanıklılığı, personel eğitimi ve kurumsal kapasite geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını ifade etti.Suyun temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, teknik yardım ve dayanışmayı bir araya getirerek iki kurum arasında sürdürülebilir bir ortaklık kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/javier-bardem-gazzede-soykirim-bati-seriada-etnik-temizlik-ve-apartheid-devam-ediyor-1105769846.html
türki̇ye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105770158_112:0:965:640_1920x0_80_0_0_6fe6b5a8559c3ac959515b7437d984ec.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muğla, su, yardım, insani yardım, sosyal yardım, insani yardım, insani yardım çalışanı
muğla, su, yardım, insani yardım, sosyal yardım, insani yardım, insani yardım çalışanı
Muğla’dan Filistin’e su desteği: Teknik iş birliği başlıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü, Filistin’de yaşanan su altyapısı sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla uluslararası teknik iş birliği süreci başlattı.
Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı olağan toplantısında görüşülen gündem maddesi kapsamında, Filistin’in Bethlehem, Beit Jala ve Beit Sahour kentlerine hizmet veren Su Temini ve Kanalizasyon Kurumu (WSSA) ile ortak çalışmalar yürütülmesi planlandı.
İş birliği kapsamında ön ödemeli su sayaç sistemlerinin kurulması, su kayıplarının azaltılması, teknik bilgi paylaşımı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların bütçesinin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı, teknik koordinasyonun ise MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği belirtildi.
Sürecin, MUSKİ’nin Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı bünyesinde faaliyet gösteren Küresel Su Operatörleri İşbirliği Ağı’na (GWOPA) üyeliği kapsamında yürütüldüğü kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonucunda iki kurum arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliği konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.
Bethlehem Su ve Kanalizasyon İdaresi (WSSA) Genel Müdürü Akram Nassar, Muğla'yla kurulacak iş birliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, şehirlerinde ciddi altyapı sorunları bulunduğunu söyledi. Nassar, Türkiye’de yapılan görüşmeler sayesinde sorunların ortak akılla çözülmesini hedeflediklerini dile getirdi.
Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Filistin’e yönelik dayanışmanın yalnızca teknik değil aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Başkan Aras, kayıp-kaçak yönetimi, afet dayanıklılığı, personel eğitimi ve kurumsal kapasite geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Suyun temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, teknik yardım ve dayanışmayı bir araya getirerek iki kurum arasında sürdürülebilir bir ortaklık kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.