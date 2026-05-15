https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/mugladan-filistine-su-destegi-teknik-is-birligi-basliyor-1105770313.html

Muğla’dan Filistin’e su desteği: Teknik iş birliği başlıyor

Muğla’dan Filistin’e su desteği: Teknik iş birliği başlıyor

Sputnik Türkiye

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü, Filistin’de yaşanan su altyapısı sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla uluslararası teknik iş... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T18:13+0300

2026-05-15T18:13+0300

2026-05-15T18:13+0300

türki̇ye

muğla

su

yardım

insani yardım

sosyal yardım

insani yardım

insani yardım çalışanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105770158_0:17:1075:622_1920x0_80_0_0_71a378e855821fe0906cf853e278b85a.png

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı olağan toplantısında görüşülen gündem maddesi kapsamında, Filistin’in Bethlehem, Beit Jala ve Beit Sahour kentlerine hizmet veren Su Temini ve Kanalizasyon Kurumu (WSSA) ile ortak çalışmalar yürütülmesi planlandı.İş birliği kapsamında ön ödemeli su sayaç sistemlerinin kurulması, su kayıplarının azaltılması, teknik bilgi paylaşımı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların bütçesinin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı, teknik koordinasyonun ise MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği belirtildi.Sürecin, MUSKİ’nin Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı bünyesinde faaliyet gösteren Küresel Su Operatörleri İşbirliği Ağı’na (GWOPA) üyeliği kapsamında yürütüldüğü kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonucunda iki kurum arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliği konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.Bethlehem Su ve Kanalizasyon İdaresi (WSSA) Genel Müdürü Akram Nassar, Muğla'yla kurulacak iş birliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, şehirlerinde ciddi altyapı sorunları bulunduğunu söyledi. Nassar, Türkiye’de yapılan görüşmeler sayesinde sorunların ortak akılla çözülmesini hedeflediklerini dile getirdi.Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Filistin’e yönelik dayanışmanın yalnızca teknik değil aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Başkan Aras, kayıp-kaçak yönetimi, afet dayanıklılığı, personel eğitimi ve kurumsal kapasite geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını ifade etti.Suyun temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, teknik yardım ve dayanışmayı bir araya getirerek iki kurum arasında sürdürülebilir bir ortaklık kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/javier-bardem-gazzede-soykirim-bati-seriada-etnik-temizlik-ve-apartheid-devam-ediyor-1105769846.html

türki̇ye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muğla, su, yardım, insani yardım, sosyal yardım, insani yardım, insani yardım çalışanı